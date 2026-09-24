مدل تأمین مالی پروژه انتقال آب قزوین به الگوی کشوری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح انتقال آب استان قزوین اظهار کرد: مدلی که با حمایت مسئولان استان برای اجرای طرح انتقال آب و شهرک رجب شکل گرفته، امروز مورد توجه نهادهای مختلف در سطح کشور قرار گرفته است.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامهای از این طرح و حمایتهای انجامشده برای شکلگیری آن تقدیر کرده و درخواست کرده است این مدل در سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: اخیراً نیز جلسهای با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار اصفهان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شده و پیشنهاد شده است از این مدل برای اجرای طرحهای زمینمانده در سایر استانها استفاده شود.
مجیدی با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس به این موضوع گفت: از سوی کمیسیون عمران مجلس نیز درباره این مدل تأمین مالی اعلام نظر شده و درخواست ارائه طرح آن برای بررسی بیشتر مطرح شده است. همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس نیز جلساتی را برای بررسی این مدل برگزار کردهاند.
وی بیان کرد: در جلسات مرکز پژوهشهای مجلس، موضوع استفاده از این مدل تأمین مالی برای اجرای طرحهای مختلف از جمله پروژههای مرتبط با حوزه جنگ نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با قدردانی از حمایت مسئولان استان گفت: همتی که در استان قزوین برای اجرای این طرح شکل گرفت و حمایت ویژه مسئولان از این ایده باعث شده است به نظر میرسد ریل جدیدی در حوزه تأمین مالی پروژهها در کشور در حال شکلگیری باشد.
مجیدی از تلاش برای طراحی ساختار جدید این مدل تأمین مالی خبر داد و افزود: پیشنهاد شده است در صورت تبدیل این روش به یک مدل رسمی تأمین مالی در مجلس، ساختار و چارچوب آن نیز از سوی مجموعههای دخیل در پروژه طراحی و پیشنهاد شود تا از نظر ضوابط و الزامات سازمان برنامه و بودجه نیز مشکلی ایجاد نشود.
وی همچنین درباره دغدغههای مربوط به مسائل نظارتی و نحوه انعقاد توافقها گفت: در این زمینه مقرر شده متن توافقها و سازوکارهای اجرایی بررسی شود تا چارچوب آن در موافقتنامهها نیز پیشبینی شود و نگرانیهای مربوط به آینده پروژه و مسائل نظارتی برطرف شود.
مجیدی در ادامه با اشاره به تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینهها و محدودیت منابع، پیشنهاد شده است بخشی از تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز از محل منابع در اختیار پروژه تأمین شود تا هزینههای اضافی و سربار کاهش پیدا کند و منابع بیشتری برای پیشبرد پروژه باقی بماند.
وی افزود: در همین راستا درباره خرید فولاد و همچنین تأمین مواد اولیه مورد نیاز خط انتقال آب نیز تصمیماتی اتخاذ شده است تا با استفاده از ظرفیت خود پروژه، هزینههای اضافی کاهش پیدا کند و سرعت اجرای طرح افزایش یابد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از تشکیل کارگروهی با حضور شرکت آب منطقهای، اوقاف، قرارگاه خاتم و بانکها و مؤسسات مالی خبر داد و گفت: جلسات متعددی برای تأمین مالی پروژه برگزار شده و در نهایت یکی از بانکها برای تأمین مالی تا سقف ۵ همت اعلام تعهد کرده است.
مجیدی ادامه داد: بانک رفاه کارگران نیز برای تأمین مالی پروژه اعلام آمادگی کرده و جلسات مربوطه برگزار شده و مقدمات کار از جمله افتتاح حساب انجام شده است.
وی با اشاره به برنامه تأمین مالی مرحلهای پروژه گفت: مقرر شده است از آبانماه تأمین مالی به صورت پلکانی انجام شود و با رسیدن سررسیدهای ششماهه، منابع لازم از محل ظرفیتهای ایجادشده در پروژه و فروش سهم آب تأمین و به بانک بازپرداخت شود.
مجیدی با تأکید بر همکاری مجموعههای مختلف در اجرای پروژه انتقال آب گفت: امروز اوقاف، آب منطقهای و قرارگاه خاتم در این پروژه به شکل یک تیم واحد در حال فعالیت هستند و هماهنگی میان مجموعهها به سطحی رسیده که مرزهای سازمانی در اجرای پروژه کمتر احساس میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری، بخش مورد نیاز پروژه برای تأمین آب مهرگان پیش از تشدید تنش آبی تکمیل شود و اجرای طرح در ادامه مسیر نیز دنبال شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین همچنین درباره پروژه تصفیهخانه اظهار کرد: مطالعات مربوط به تصفیهخانه انجام شده و بر اساس برآوردهای صورتگرفته، رقم مورد نیاز این بخش حدود ۴.۵ همت اعلام شده است.
مجیدی خاطرنشان کرد: در مجموع نیز حدود ۵.۸ همت از بخشهای مختلف پروژه تاکنون در قالب قراردادها پیشبینی شده و اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.
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