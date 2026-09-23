گندم جهانی ۴۰ درصد گران شد؛ خریداران در انتظار افزایش بیشتر قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار جهانی گندم در پی ادامه اختلال در صادرات دریای سیاه و تداوم جنگ روسیه و اوکراین با افزایش قیمت روبه‌رو شده و خریداران بزرگ جهان خود را برای پرداخت هزینه‌های بالاتر آماده می‌کنند.

طبق گزارش رویترز، معاملات آتی گندم در شیکاگو از کف قیمتی ماه ژوئن حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح سه‌ونیم سال اخیر رسیده است. حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های بندری در دریای سیاه از ماه ژوئیه جریان صادرات غلات را به‌شدت مختل کرده است.

روسیه، بزرگ‌ترین صادرکننده گندم جهان، در ماه سپتامبر حدود یک میلیون تن گندم صادر خواهد کرد؛ در حالی که صادرات این کشور در سپتامبر سال گذشته حدود پنج میلیون تن بود. صادرات اوکراین نیز در این ماه حدود یک میلیون تن برآورد شده که تقریباً نصف سطح صادرات در مدت مشابه سال گذشته است.

این کاهش عرضه، خریداران آسیایی را بیش از سایر مناطق تحت فشار قرار داده است. اندونزی، دومین واردکننده بزرگ گندم جهان، در ماه جاری تنها حدود ۶۰ هزار تن گندم از منطقه دریای سیاه دریافت کرده، در حالی که این رقم در سپتامبر سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تن بود.

آسیاب‌های اندونزی برای جبران کمبود عرضه به سمت استرالیا و آرژانتین رفته‌اند و معامله‌گران می‌گویند خریداران این کشور برای گندم استرالیا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از قیمت محموله‌های دریای سیاه پرداخت می‌کنند.

مصر نیز با کاهش شدید واردات روبه‌رو شده است. واردات گندم این کشور در نیمه نخست سپتامبر به ۱۴۳ هزار و ۸۷۰ تن کاهش یافته، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۷۶ هزار و ۱۳۹ تن بود. برخی آسیاب‌های مصر نیز به دلیل بالا بودن قیمت‌ها، فعالیت خود را به حدود ۳۰ درصد ظرفیت کاهش داده‌اند.

به نوشته رویترز، رقابت برای خرید محموله‌های گندم احتمالاً تا پایان سال تشدید خواهد شد و تا زمان ورود محصولات برداشت‌شده در نیمکره جنوبی، قیمت‌ها می‌توانند همچنان تحت فشار صعودی باقی بمانند.