به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغازین تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی صبح امروز در مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم با حضور علما، شخصیتهای حوزوی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به نمایندگی از دولت در این مراسم حضور یافت.
عطا الله بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی از قوه مقننه در این مراسم حضور یافت.
آیتالله سیداحمد خاتمی، آیتالله کعبی، آیتالله رمضانی و آیتالله استادی نیز از چهره های حوزوی حاضر در مراسم تشییع پیکر این مرجع فقید بودند.
قم- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی حضور یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغازین تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی صبح امروز در مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم با حضور علما، شخصیتهای حوزوی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
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