به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغازین تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی صبح امروز در مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم با حضور علما، شخصیت‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.



حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به نمایندگی از دولت در این مراسم حضور یافت.



عطا الله بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی از قوه مقننه در این مراسم حضور یافت.



آیت‌الله سیداحمد خاتمی، آیت‌الله کعبی، آیت‌الله رمضانی و آیت‌الله استادی نیز از چهره های حوزوی حاضر در مراسم تشییع پیکر این مرجع فقید بودند.