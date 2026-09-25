به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان اظهار کرد: برای ساختن خانواده‌ای در تراز انقلاب و ایمن‌سازی نسل نو در برابر تهاجم ادراکی دشمن، راهی جز هم‌افزایی سه ضلع خانه، مدرسه و مسجد نداریم و نگاه جزیره‌ای به تربیت به شکست منجر می‌شود.

وی افزود: خانه بستر عاطفه، مدرسه کانون دانایی و مسجد چشمه تزکیه و هویت‌بخشی است و تربیت جامع تنها در سایه این مثلث مصونیت‌بخش محقق می‌شود.

مصلح با اشاره به جایگاه مسجد در قرآن و روایات بیان کرد: مسجد پایگاه تقوا، طهارت، رشد و نور است و در مکتب اهل‌بیت(ع) دژ مستحکم انسان‌سازی به شمار می‌رود. امیرالمؤمنین(ع) برای انس با مسجد برکاتی همچون یافتن برادر ایمانی، کسب دانش، درک آیات الهی، دریافت رحمت، شنیدن سخن بازدارنده از لغزش و هدایت و ترک گناه برشمرده‌اند.

امام جمعه دشتستان گفت: برای تحقق این مثلث باید کارکرد مساجد متحول شود و مسجد تنها محل گذری برای نماز نباشد، بلکه کانون پاسخگویی به شبهات نسل نو باشد. هیئت‌های امنا و بزرگان مساجد نیز باید با سعه صدر و عطوفت، کودکان و نوجوانان را جذب کنند و میان برنامه‌های مدارس و حضور دانش‌آموزان در نمازهای جمعه و جماعت پیوندی واقعی برقرار شود.

از حصر آبادان تا مقاومت منطقه‌ای؛ مکتب ایستادگی

وی در خطبه دوم با تسلیت درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: فقدان این عالم ربانی و فقیه صمدانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع و استوانه فقه و فقاهت، ثلمه‌ای است که به آسانی جبران نخواهد شد و حیات طیبه ایشان الگویی از زهد، تقوا و دقت در فهم دین برای طلاب و فضلا خواهد بود.

مصلح با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان گفت: پنجم مهرماه یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک فرمول است؛ هرجا روحیه جهادی، ایمان، هم‌افزایی نیروها و ولایت‌پذیری حاکم شد، بن‌بست‌ها شکسته شد.

وی با گرامیداشت یاد سید حسن نصرالله و فرماندهان شهید دفاع مقدس، فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا، اظهار کرد: فرماندهی در نظام اسلامی پشت میز نشستن نیست، بلکه جلودار بودن است و امروز بیش از هر زمان به مدیریت جهادی نیاز داریم؛ مدیریتی که به تهدید دشمن اعتنا نکند و منافع ملی را فدای مصلحت‌سنجی شخصی نکند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به وضعیت فلسطین و غزه افزود: مقاومت هدف اخلاقی بزرگی دارد و آن دفاع از مظلوم است. حمایت از فلسطین وظیفه‌ای دینی و فراگیر است و باید همواره دشمن ظالم و یاور مظلوم باشیم.

وی همچنین روز جهانی سالمندان را یادآور ضرورت حفظ بنیان خانواده دانست و گفت: سالمندان برکت و ستون‌های خانواده هستند و جامعه‌ای که سالمندان خود را ارج نهد، در برابر طوفان‌ها مستحکم می‌ماند.

اندوه شهدا نباید جامعه را به رکود و انفعال بکشاند

مصلح با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بیان کرد: اندوه شهدا نباید جامعه را به رکود و انفعال بکشاند، بلکه باید انگیزه پیشرفت باشد و مسئولیت نسل جوان، شکستن مرزهای علم، پاسداری از هویت ملی و صیانت از استقلال فرهنگی است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود از مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر کرد و گفت: این حضور با تکیه بر اصول عزت، حکمت و مصلحت، نمایی از عقلانیت انقلابی و اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

امام جمعه دشتستان افزود: اعلام اینکه «برای دفاع از خود از جنگ نمی‌ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی‌گریزیم»، مرز دیپلماسی عزتمدار با انفعال را مشخص کرد و نشان داد ملت بزرگ ایران هرگز در برابر قلدری، تهدید و زیاده‌خواهی سر خم نخواهد کرد.

مصلح همچنین بر مواضع رئیس‌جمهور درباره استانداردهای دوگانه هسته‌ای، دفاع از مقاومت و مظلومان غزه و ضرورت امنیت درون‌منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: امنیت همسایگان، امنیت ماست و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز باید بومی باشد.