جشنواره سماق پیوند اقتصاد روستا با گردشگری در سروآباد

پویا طالب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویدادهای بومی و محلی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که علاوه بر معرفی یک محصول یا ظرفیت خاص، زمینه آشنایی گردشگران با فرهنگ، طبیعت، سبک زندگی و توانمندی‌های اقتصادی منطقه را نیز فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: نخستین جشنواره سماق در روستای ژان شهرستان سروآباد با همین رویکرد برگزار شد تا ظرفیت‌های تولیدی این منطقه در کنار داشته‌های فرهنگی و گردشگری آن معرفی شود.

سماق؛ ظرفیتی برای معرفی توانمندی‌های روستایی

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کردستان در حوزه تولید محصولات بومی بیان کرد: هر یک از این محصولات می‌تواند بهانه‌ای برای برگزاری یک رویداد فرهنگی و گردشگری باشد و از طریق آن، بخشی از توانمندی‌های کمتر شناخته‌شده مناطق روستایی به مخاطبان معرفی شود.

طالب‌نیا ادامه داد: جشنواره سماق علاوه بر معرفی این محصول و تولیدکنندگان آن، فرصتی برای نمایش بخشی از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی سروآباد بود و بازدیدکنندگان در جریان سبک زندگی و توانمندی‌های جامعه محلی قرار گرفتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان عنوان کرد: وقتی یک محصول بومی در قالب یک رویداد فرهنگی معرفی می‌شود، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در کنار آن شکل می‌گیرد که می‌تواند به فروش محصولات، عرضه تولیدات محلی و افزایش درآمد ساکنان منطقه منجر شود.

گردشگری روستایی در مسیر اقتصاد محلی

وی با بیان اینکه گردشگری روستایی تنها به بازدید از یک جاذبه طبیعی محدود نمی‌شود، گفت: گردشگر امروز علاوه بر مشاهده مناظر طبیعی و آثار تاریخی، به تجربه زندگی در مقصد، شناخت فرهنگ مردم، چشیدن غذاهای محلی و آشنایی با محصولات بومی نیز علاقه‌مند است.

طالب‌نیا اضافه کرد: همین تغییر نگاه در صنعت گردشگری موجب شده رویدادهای مرتبط با محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و آیین‌های بومی به بخشی از تجربه سفر تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: جشنواره‌هایی مانند سماق می‌توانند گردشگران را به سمت مناطق روستایی هدایت کنند و با افزایش رفت‌وآمد گردشگران، بازار مناسبی برای تولیدکنندگان محلی ایجاد شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه و ارائه آنها در قالب برنامه‌های هدفمند فرهنگی و گردشگری است تا محصول بومی از مرحله تولید صرف عبور کرده و به بخشی از هویت و برند گردشگری مقصد تبدیل شود.

سروآباد؛ ظرفیت گسترده برای توسعه گردشگری

طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سروآباد گفت: این شهرستان از مناطق دارای توانمندی بالا در حوزه گردشگری روستایی است و برخورداری از طبیعت متنوع، روستاهای هدف گردشگری، فرهنگ و آیین‌های بومی و محصولات تولیدی متنوع، زمینه مناسبی برای توسعه این بخش فراهم کرده است.

وی افزود: حمایت از رویدادهایی که با مشارکت مردم محلی برگزار می‌شوند، می‌تواند به معرفی بهتر این ظرفیت‌ها و افزایش حضور گردشگران در مناطق روستایی کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان تأکید کرد: مشارکت جامعه محلی در چنین برنامه‌هایی اهمیت زیادی دارد، زیرا زمانی گردشگری می‌تواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند که مردم همان منطقه از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی گفت: هدف از برگزاری جشنواره‌های بومی باید فراتر از یک برنامه مناسبتی باشد و لازم است این رویدادها به بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری مناطق و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و گردشگران تبدیل شوند.

گفتنی است؛ نخستین جشنواره سماق امروز با حضور جمعی از مسئولان، مردم و علاقه‌مندان در روستای ژان شهرستان سروآباد برگزار شد و در جریان آن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی منطقه در معرض دید حاضران قرار گرفت.