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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

زنگ مهر و مقاومت در بیرجند نواخته شد؛ دانش‌آموزان میراث‌دار ایثار شهدا

زنگ مهر و مقاومت در بیرجند نواخته شد؛ دانش‌آموزان میراث‌دار ایثار شهدا

بیرجند- سال تحصیلی جدید در مدرسه امام رضا(ع) روستای شمس‌آباد بیرجند با نواختن زنگ مهر و مقاومت و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و معلم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه علوی امام رضا(ع) روستای شمس‌آباد بیرجند که با حضور نماینده وزیر آموزش و پرورش، استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید، رهبر شهید، فرماندهان نیروهای مسلح و دانش‌آموزان و معلمان شهید را نداریم.

وی با بیان اینکه امروز فرزندان شهدا از درِ خانه‌هایشان تا مدرسه همراهی شدند، افزود: این مدرسه با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت افتتاح می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرده‌اند.

مرتضوی در ادامه این پیام را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده است: آینده انقلاب اسلامی به دست فرزندان تربیت‌شده در انقلاب اسلامی است.

در این پیام همچنین آمده است: هم‌نوا با مادران و پدران داغدار شهدا، شایسته است یاد دانش‌آموزان شهید را گرامی بداریم.

مقام معظم رهبری در این پیام همچنین تأکید کرده‌اند: امروز وظیفه دانش‌آموزان و دانشجویان، مجهز شدن به علم و تقواست و لازم است با افزایش سطح آگاهی خود، هرچه بیشتر از این فرصت برای خودافزایی بهره ببرید.

در این پیام همچنین آمده است: به‌زودی نوبت آن می‌رسد که به نقش خود در جامعه عمل کنید و اکنون شما در حالی در کلاس‌های درسی حاضر می‌شوید که دیگر فرزندان ایران اسلامی در نقاط مختلف از مرزهای این کشور دفاع می‌کنند و شما میراث‌دار ایثارگری‌های آنها هستید.

کد مطلب 6955903

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