به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه علوی امام رضا(ع) روستای شمس‌آباد بیرجند که با حضور نماینده وزیر آموزش و پرورش، استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید، رهبر شهید، فرماندهان نیروهای مسلح و دانش‌آموزان و معلمان شهید را نداریم.

وی با بیان اینکه امروز فرزندان شهدا از درِ خانه‌هایشان تا مدرسه همراهی شدند، افزود: این مدرسه با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت افتتاح می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرده‌اند.

مرتضوی در ادامه این پیام را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده است: آینده انقلاب اسلامی به دست فرزندان تربیت‌شده در انقلاب اسلامی است.

در این پیام همچنین آمده است: هم‌نوا با مادران و پدران داغدار شهدا، شایسته است یاد دانش‌آموزان شهید را گرامی بداریم.

مقام معظم رهبری در این پیام همچنین تأکید کرده‌اند: امروز وظیفه دانش‌آموزان و دانشجویان، مجهز شدن به علم و تقواست و لازم است با افزایش سطح آگاهی خود، هرچه بیشتر از این فرصت برای خودافزایی بهره ببرید.

در این پیام همچنین آمده است: به‌زودی نوبت آن می‌رسد که به نقش خود در جامعه عمل کنید و اکنون شما در حالی در کلاس‌های درسی حاضر می‌شوید که دیگر فرزندان ایران اسلامی در نقاط مختلف از مرزهای این کشور دفاع می‌کنند و شما میراث‌دار ایثارگری‌های آنها هستید.