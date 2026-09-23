به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سعید کاظمی صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی «همافق با ولی» اظهار کرد: نشستهای تخصصی باید فراتر از دانشافزایی منجر به ارتقای بینش و تغییر در کنشهای فردی و اجتماعی شود تا زمینه تحولات اساسی در جامعه را فراهم کند.
وی با تبیین جایگاه ولایت فقیه در اندیشه دینی و دوران غیبت، تصریح کرد: نخستین شرط همافقی با ولایت علم و شناخت است چرا که نمیتوان بدون شناخت دقیق از آرا، سیره، برنامهها و افق دید ولی جامعه ادعای ولایتمداری داشت.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان همدان با بیان اینکه ولایتشناسی مقدمه ولایتمداری و دستیابی به آرمانهای تمدنی انقلاب است، خاطرنشان کرد: اگر این همافقی به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شود به یکی از ارکان اصلی تمدنسازی تبدیل خواهد شد و در مقابل فاصله گرفتن از افق ولایت میتواند بزرگترین گسستهای تمدنی را رقم بزند.
حجتالاسلام کاظمی با اشاره به تغییر ماهیت میدانهای نبرد از جبهههای نظامی به فضای علمی و دانشگاهی خطاب به دانشجویان فعال فرهنگی افزود: جنگ امروز در محیط دانشگاه جریان دارد و دانشجویان نباید نقش خود را صرفا به فعالیتهای محدود آموزشی یا رفاهی محدود کنند.
وی با تاکید بر لزوم حضور فعالانه در فضای عمومی دانشگاه برای حفظ سلامت و امنیت محیطهای علمی، گفت: دانشجویان به عنوان آیندهسازان و مربیان نسل بعد باید برای نقشآفرینی در این عرصه آماده شوند و این آمادگی از شناخت آغاز شده و با حضور مسئولانه در جامعه تکمیل میشود.
حجتالاسلام کاظمی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نقشآفرینی نسل جوان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، تاکید کرد: تداوم حرکت در مسیر ولایت در گفتار، قلم و عمل کلید تحقق افق تمدنی انقلاب اسلامی است و دانشجویان وظیفه دارند این نگاه را در محیطهای علمی ترویج و تعمیق بخشند.
نظر شما