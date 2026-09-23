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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

دانشجویان نقش خود را به فعالیت‌های آموزشی محدود نکنند

دانشجویان نقش خود را به فعالیت‌های آموزشی محدود نکنند

همدان-مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان همدان گفت:جنگ امروز در محیط دانشگاه جریان دارد و دانشجویان نباید نقش خودرا صرفا به فعالیت‌های محدود آموزشی یا رفاهی محدود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کاظمی صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی «هم‌افق با ولی» اظهار کرد: نشست‌های تخصصی باید فراتر از دانش‌افزایی منجر به ارتقای بینش و تغییر در کنش‌های فردی و اجتماعی شود تا زمینه تحولات اساسی در جامعه را فراهم کند.

وی با تبیین جایگاه ولایت فقیه در اندیشه دینی و دوران غیبت، تصریح کرد: نخستین شرط هم‌افقی با ولایت علم و شناخت است چرا که نمی‌توان بدون شناخت دقیق از آرا، سیره، برنامه‌ها و افق دید ولی جامعه ادعای ولایت‌مداری داشت.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان همدان با بیان اینکه ولایت‌شناسی مقدمه ولایت‌مداری و دستیابی به آرمان‌های تمدنی انقلاب است، خاطرنشان کرد: اگر این هم‌افقی به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شود به یکی از ارکان اصلی تمدن‌سازی تبدیل خواهد شد و در مقابل فاصله گرفتن از افق ولایت می‌تواند بزرگ‌ترین گسست‌های تمدنی را رقم بزند.

حجت‌الاسلام کاظمی با اشاره به تغییر ماهیت میدان‌های نبرد از جبهه‌های نظامی به فضای علمی و دانشگاهی خطاب به دانشجویان فعال فرهنگی افزود: جنگ امروز در محیط دانشگاه جریان دارد و دانشجویان نباید نقش خود را صرفا به فعالیت‌های محدود آموزشی یا رفاهی محدود کنند.

وی با تاکید بر لزوم حضور فعالانه در فضای عمومی دانشگاه برای حفظ سلامت و امنیت محیط‌های علمی، گفت: دانشجویان به عنوان آینده‌سازان و مربیان نسل بعد باید برای نقش‌آفرینی در این عرصه آماده شوند و این آمادگی از شناخت آغاز شده و با حضور مسئولانه در جامعه تکمیل می‌شود.

حجت‌الاسلام کاظمی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی نسل جوان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، تاکید کرد: تداوم حرکت در مسیر ولایت در گفتار، قلم و عمل کلید تحقق افق تمدنی انقلاب اسلامی است و دانشجویان وظیفه دارند این نگاه را در محیط‌های علمی ترویج و تعمیق بخشند.

کد مطلب 6956026

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