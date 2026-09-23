به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در محل مصلای تهران، اظهار داشت: شعار ایران سلامت می ماند، خیلی شعار عمیقی است.
وی افزود: ایران در هشت سال دفاع مقدس، در کرونا و جنگ های اخیر؛ سلامت ماند.
وزیر بهداشت گفت: امروز هم باعث افتخار کشور است که تابآوری در شرایط سخت، اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: ۷۳ بیمارستان کشور تخریب شد و ۳۰۰ آمبولانس آسیب دیدند، ولی ایران سلامت ماند.
ظفرقندی افزود: ما باید برای بهتر شدن، نیاز داریم با همدیگر گفتگو کنیم.
وی اظهار داشت: تابآوری ما در نظام دارویی کشور، بسیار ارزشمند است؛ به طوری که امروز وضعیت ما از قبل از جنگ بهتر است.
وزیر بهداشت گفت: مجموعه نظام سلامت یک بسته است و نمی شود فقط به اقتصاد دارو نگاه کرد، در حالی که فرهنگ مصرف دارو، خیلی مهم تر از دیگر اضلاع دارو است.
وی افزود: ما اگر امروز با مقاومت میکروبی مقابله نکنیم، دچار مشکلات سخت تری خواهیم شد.
وزیر بهداشت گفت: چرا برای سرماخوردگی باید ۱۰۰ عدد آموکسیسیلین در نسخه بیمار نوشته شود.
ظفرقندی ادامه داد: ما دهها ساعت جلسات برای تأمین دارو برگزار می کنیم، اما انتظار داریم تولیدکنندگان دارو روی فرهنگ دارو کار کنند.
وی افزود: فرهنگ مصرف دارو، یک مسئولیت اجتماعی است که صنعت داروسازی باید به آن بپردازد.
وزیر بهداشت، در حاشیه حضور در نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته در محل مصلای تهران، در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ارز مورد نیاز دارو تخصیص داده شده و از این نظر کمبودی نداشتهایم، اما شرکتهای دارویی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با مشکل مواجهاند و باید مطالباتشان از بیمهها پرداخت شود.
وی افزود: جلسات متعددی با سازمانهای بیمهگر برگزار کردهایم تا سهم بیمهها پرداخت شود. همچنین بانک مرکزی نیز در زمینه ارائه تسهیلات و ایجاد شرایطی که بازپرداخت این تسهیلات زماندار باشد، همکاری کرده است تا فشار نقدینگی بر شرکتهای دارویی کاهش یابد.
وزیر بهداشت درباره قیمتگذاری دارو نیز گفت: کارخانههای دارویی زمانی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که قیمت واقعی تولید محصولات آنها تأمین شود. اگر قیمت دارو پایینتر از هزینه تولید تعیین شود، طبیعی است که کارخانه قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
ظفرقندی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه حملونقل و وجود تورم در کشور، لازم است بیمهها حمایت بیشتری از بخش دارویی داشته باشند تا فشار هزینهها کاهش پیدا کند. این موضوع را در جلسات مختلف با رئیسجمهور و سازمانهای بیمهگر پیگیری کردهایم و افزایش سهم بیمهها را دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه نگرانی عمدهای از بابت کمبود عمومی دارو وجود ندارد، گفت: با این حال، برخی بیماران خاص همچنان برای دسترسی به دارو با مشکل مواجه هستند؛ بهویژه در مواردی که دارو به دلیل نبود واردات یا افزایش شدید قیمت در دسترس بیماران قرار نمیگیرد.
وزیر بهداشت افزود: یکی از راهکارهای اصلی، تولید داخلی این داروها است. داروهای مورد استفاده در بیماریهای خاص، داروهای پیچیده، هایتک و آنتیبادیها در صورت تولید داخل میتوانند با قیمتی حدود یکپنجم تا یکششم نمونه وارداتی در اختیار بیماران قرار گیرند.
ظفرقندی خاطرنشان کرد: این داروها به تدریج پس از تصویب در شورای قیمتگذاری و قرار گرفتن زیر پوشش بیمه، در اختیار بیماران قرار میگیرند و این روند هماکنون در حال انجام است.
وی همچنین از تولید ۱۷ نوع داروی مبتنی بر سلولدرمانی و ژندرمانی در کشور طی یک سال گذشته خبر داد و آن را اقدامی ارزشمند در حوزه تولید داروهای پیشرفته توصیف کرد.
وزیر بهداشت در خصوص تأثیر سفرهای خارجی بر تأمین دارو نیز گفت: در سفر رئیسجمهوری به کشور هندوستان برای اجلاس بریکس، مذاکراتی انجام شد که در نتیجه آن، تسهیلاتی در زمینه تأمین نیازهای دارویی و حملونقل آنها در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور تأمین شده است.
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