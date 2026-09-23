پورحیدری: تشخیص نیاز بازار شاه‌ بیت تولید پایدار در گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح چهارشنبه در جریان بازدید از یک مجموعه تولیدی صنایع ساختمانی در رشت، با بررسی ظرفیت‌ها و روند فعالیت این واحد، بر اهمیت توسعه صنایع معدنی خلاق و باکیفیت در مسیر توسعه صنعتی استان تأکید کرد.

وی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاهی و خطوط تولید این مجموعه اظهار کرد: تشخیص نیاز بازار و تأمین دقیق آن، شاه‌بیت تولید پایدار است و واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت در فضای رقابتی امروز باید متناسب با نیاز و سلیقه بازار حرکت کنند.

ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنایع ساختمانی

پورحیدری با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی این واحد تولیدی بیان کرد: در شرایط رقابتی امروز، بقای واحدهای تولیدی مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین، ایده‌های خلاقانه و شناخت دقیق نیازهای بازار است.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر سبک زندگی و تنوع روزافزون سلایق مصرف‌کنندگان، توسعه «صنایع معدنی خلاق» می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز و سلیقه بازار داخلی، ظرفیت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را نیز افزایش دهد.

مدیرکل صمت گیلان بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی نوآور تأکید کرد و گفت: واحدهایی که با رویکرد خلاقانه و نوآورانه در حوزه صنایع معدنی فعالیت می‌کنند، می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، توسعه تولید و تقویت جایگاه صنعتی استان داشته باشند.

حمایت صمت گیلان از واحدهای نوآور

پورحیدری در پایان این بازدید ضمن ابراز خرسندی از پویایی و ظرفیت‌های موجود در این مجموعه، از مدیریت و کارکنان آن قدردانی کرد و افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گیلان برای رفع موانع تولید و حمایت راهبردی از واحدهای صنعتی دارای رویکرد نوآورانه و خلاقانه، عزم جدی دارد.

گفتنی است؛ این واحد تولیدی با اشتغال مستقیم بیش از ۸۵ نفر در زمینی به مساحت ۲۷ هزار مترمربع و با اجرای طرح توسعه صنعتی، در شهرستان رشت فعالیت دارد و با تکیه بر خلاقیت، تنوع تولید و عرضه انواع مصنوعات ساختمانی مدرن، بخشی از نیاز بازار این حوزه را تأمین می‌کند.