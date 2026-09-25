دشمن در محاسبات خود قدرت ایمان و انسجام مردم ایران را ندید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی ظهر جمعه و پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: برای اداره کردن یک جنگ، بحران، کشور، سازمان و حتی یک خانواده سه قاعده اساسی وجود دارد که اگر رعایت شود، می‌توان از بحران جلوگیری کرد و اگر رعایت نشود، گرفتار بحران خواهیم شد.

وی نخستین اصل را «پیش‌بینی» عنوان کرد و افزود: برای اداره کردن بحران‌ها و جلوگیری از پیشامدها، باید اشراف اطلاعاتی نسبت به موضوعی که قرار است مدیریت شود وجود داشته باشد؛ در مسائل نظامی نیز باید نسبت به توانمندی‌های دشمن اشراف داشت.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس ادامه داد: صدام در هشت سال دفاع مقدس پیش‌بینی درستی از توانمندی‌های جمهوری اسلامی نداشت و در دو جنگ اخیر نیز دشمنان ایران پیش‌بینی لازم را انجام ندادند.

دشمن عوامل تعیین‌کننده قدرت ایران را محاسبه نکرد

عراقی با اشاره به تفاوت عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی در ارزیابی قدرت نظامی گفت: در بررسی‌های اطلاعاتی، عوامل فیزیکی مانند تعداد تانک، هواپیما و نیرو قابل اندازه‌گیری هستند، اما یک‌سری عوامل غیر فیزیکی و نامحسوس نیز وجود دارد که قدرت‌ساز هستند.

وی بیان کرد: روحیه، ایمان، شهادت‌طلبی، رهبری، حمایت‌های مردمی از حکومت و انسجام ملی از جمله عواملی هستند که نمی‌توان آنها را مانند تجهیزات نظامی اندازه‌گیری کرد.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به محاسبات صدام در ابتدای جنگ تحمیلی گفت: کشور ما تازه انقلاب کرده بود، ساختار ارتش یک ساختار غربی بود و پشتیبانی مناسبی نداشت، سپاه نیز نیرویی نوپا و فاقد تجربه جنگی بود. صدام تصور می‌کرد در یک هفته ایران را خواهد گرفت، اما ۳۲ روز پشت دروازه‌های خرمشهر گرفتار شد.

عراقی افزود: ارتش، ژاندارمری، سپاه و بسیج مردمی وارد میدان شدند و به صورت ناهمتراز جنگیدند و دشمن ۳۲ روز در خرمشهر متوقف شد؛ زیرا دشمن عوامل غیر فیزیکی قدرت ایران را پیش‌بینی نکرده بود.

دفاع مقدس کشور را در برابر جنگ زمینی بیمه کرد

وی با اشاره به روند عملیات‌های دفاع مقدس اظهار کرد: در سال نخست جنگ، با وجود اختلافات موجود، توانستیم دشمن را تثبیت و سرعت پیشروی آن را متوقف کنیم و پس از آن، عملیات‌های مختلفی مانند فرمانده کل قوا، ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس انجام شد و خرمشهر آزاد شد.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی برای ورود به خاک عراق گفت: امام خمینی(ره) فرمودند باید از راه کربلا به سمت قدس حرکت کنیم و پس از آن عملیات رمضان آغاز شد و نیروهای ایرانی وارد خاک عراق شدند.

عراقی تصریح کرد: از عملیات رمضان تا کربلای چهار و پنج و والفجر ۱۰ در حلبچه، کشورمان را از نظر زمینی بیمه کردیم. آخرین عملیات ما در سال ۱۳۶۷ انجام شد و از پایان جنگ تاکنون حدود ۳۸ سال گذشته است و در این مدت در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا کشوری جرأت نکرده است با ما وارد جنگ زمینی شود.

وی افزود: امروز نیز دشمن جنگ نزدیک و زمینی با ایران نخواهد داشت و جنگ به شکل دور و با استفاده از تجهیزات مختلف دنبال می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز جنگی ناهمتراز را با دشمن دنبال می‌کند.

مردم بیش از ۲۰۰ شب در میدان ماندند

عراقی با اشاره به جنگ‌ها و درگیری‌های اخیر گفت: دشمنان در دو جنگ اخیر نیز به دلیل پیش‌بینی نادرست نتوانستند پیشگیری کنند و تصورشان این بود که در مدت کوتاهی کار تمام می‌شود.

وی افزود: آنها تصور می‌کردند مردم به خیابان‌ها می‌آیند و از آنان حمایت می‌کنند، اما بیش از ۲۰۰ شب است که مردم در میدان‌ها حضور دارند و چنین حضوری سابقه ندارد.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه اظهار کرد: مشکلات، فشار اقتصادی و گرفتاری‌های معیشتی در جامعه وجود دارد، اما باید از این پیچ تاریخی عبور کنیم و مقاومت داشته باشیم.

عراقی ادامه داد: به فضل پروردگار از این مرحله عبور خواهیم کرد و اگر این مسیر سخت و فشرده را پشت سر بگذاریم، برای سال‌های طولانی در منطقه کسی جرأت نخواهد کرد به ایران حمله کند.

قدرت ایران بر موشک، پهپاد و ایمان استوار است

وی با اشاره به تهدیدهای چند دهه اخیر علیه ایران گفت: حدود ۵۰ سال است که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مرتب از حمله به ایران سخن می‌گویند و کشورهای منطقه نیز پایگاه‌هایی در اختیار آنان قرار داده‌اند، اما مشخص شد بسیاری از این قدرت‌ها بیش از آنکه قدرت واقعی باشند، قدرت تبلیغاتی هستند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانستیم جنگنده‌های اف۳۵، زیردریایی‌های پیشرفته و ناوهای هواپیمابر بخریم، اما در دو حوزه پهپاد و موشک سرمایه‌گذاری کردیم و مهم‌تر از همه، اعتقاد و ایمان مردم و نیروهای مسلح نیز همچنان پابرجاست.

عراقی با بیان اینکه دشمنان در حوزه روحیه و تجهیزات با چالش مواجه شده‌اند، گفت: مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی آسان نیست، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر آنها ایستاده است.

مقایسه جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل با جنگ اخیر

وی با اشاره به جنگ شش‌روزه اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ اظهار کرد: در جنگ شش‌روزه، چند کشور عربی از جمله سوریه، لبنان، مصر و اردن درگیر بودند، اما رژیم صهیونیستی توانست آنها را زمین‌گیر کند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس افزود: امروز نزدیک به ۱۶ ماه از نخستین جنگ اخیر گذشته است، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان ایستاده و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله می‌کند.

عراقی در پایان تأکید کرد: کشورهای عربی و همسایه نیز متوجه شده‌اند که قدرت تعیین‌کننده در منطقه چیست و قدرت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتکا به مؤلفه‌های واقعی قدرت و ایستادگی مردم، پابرجا مانده است.

