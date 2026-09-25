به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: ایران امروز در شرایط مناسبی در منطقه قرار دارد و دشمن باید بداند که جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های خود برای دفاع از منافع کشور استفاده خواهد کرد.

وی با انتقاد از طرح موضوع تفاهم‌نامه کوتاه‌مدت از سوی آمریکا، افزود: مسئولان باید نسبت به چنین پیشنهادهایی هوشیار باشند، چراکه ممکن است طرف مقابل از یک توافق کوتاه‌مدت برای بازسازی توان خود و طراحی اقدامات جدید استفاده کند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی، گفت: تنگه هرمز دیگر به شرایط گذشته بازنخواهد گشت و مدیریت آن در اختیار ایران است.

مطهری‌اصل ادامه داد: اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، ایران ظرفیت‌های دیگری نیز در اختیار دارد و می‌تواند درباره مسیرهای مهم اقتصادی منطقه تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به موضوع باب‌المندب، اظهار کرد: هنوز فرصت برای رفتار عاقلانه وجود دارد و ایران خواهان بسته شدن مسیرهای اقتصادی و ایجاد ناامنی در جهان نیست، اما در برابر تهدیدها نیز منفعل نخواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران صلح جهانی را می‌خواهد، اما این صلح باید همراه با امنیت باشد و نمی‌توان از ایران انتظار داشت در برابر تهدید و تجاوز سکوت کند.

وی افزود: ملت ایران طی سال‌های گذشته با جان، مال و جوانان خود از کشور دفاع کرده و امروز نیز نیروهای مسلح و مردم آمادگی دفاع از منافع ملی را دارند.

مطهری‌اصل همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، از مواضع وی تقدیر کرد و گفت: بیان دیدگاه‌های منطقی و مستدل جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی ضروری است و باید جایگاه و ایستادگی مردم ایران برای جهانیان تبیین شود.

ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اظهار کرد: مردم باید در مصرف برق، گاز و بنزین صرفه‌جویی کنند.

وی افزود: کشور با مقداری ناترازی در حوزه انرژی روبه‌رو است و دولت نیز باید برای رفع این مشکل تلاش کند، اما مدیریت مصرف نیز نیازمند همکاری مردم است.

هشدار درباره کاهش فرزندآوری

مطهری‌اصل با اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری، گفت: پویش «یک فرزند بیشتر» با هدف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری راه‌اندازی شده و باید این موضوع همچنان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نرخ فرزندآوری از ۱.۴۴ به ۱.۳ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته، در حالی که هدف برنامه هفتم توسعه رسیدن به ۲.۵ فرزند است.

امام جمعه تبریز هشدار داد: اگر روند کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، کشور در سال‌های آینده با مسئله سالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد شد و جبران این وضعیت آسان نخواهد بود.

وی بر حمایت دستگاه‌های مختلف از خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی، بانک‌ها و بخش مسکن باید در چارچوب وظایف خود از فرزندآوری و خانواده‌ها حمایت کنند.

مشکلات معیشتی مردم باید پیگیری شود

مطهری‌اصل در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: بخشی از مشکلات کشور به تحریم‌ها مربوط است، اما همه مسائل را نمی‌توان به تحریم نسبت داد و برخی مشکلات با مدیریت و تلاش مسئولان داخلی قابل حل است.

وی بر ضرورت کنترل گرانی و افزایش اجاره‌بها تأکید کرد و افزود: باید برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد اقدامات بیشتری انجام شود.

امام جمعه تبریز همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست بر عملکرد کارکنان نظارت بیشتری داشته باشند و گفت: کار مردم نباید به دلیل بی‌توجهی یا کم‌کاری برخی کارکنان متوقف شود.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری تبریز نیز اظهار کرد: از اقدامات خوب شهرداری تبریز قدردانی می‌کنیم، اما نظارت بر روند خدمت‌رسانی باید ادامه داشته باشد و رضایت مردم مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر توجه به عفاف و تربیت نسل جوان

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، گفت: تذکر درباره این موضوع از روی دلسوزی و برای حفظ حرمت و امنیت اجتماعی است.

وی افزود: لازم است افراد پیش از ایجاد هرگونه تنش، حرمت‌ها و چارچوب‌های اجتماعی را رعایت کنند و دشمن نیز تلاش می‌کند از مسائل فرهنگی و دینی برای اثرگذاری بر جامعه استفاده کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین از مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها خواست در کنار آموزش علمی، به تربیت اخلاقی و فرهنگی دانش‌آموزان و دانشجویان توجه کنند.

وی در پایان با تسلیت درگذشت آیت‌الله سیدمحمد شبیری زنجانی، یاد علامه حسن‌زاده آملی و سیدحسن نصرالله را نیز گرامی داشت.