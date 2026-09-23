به گزارش خبرگزاری مهر، لوح ثبت «آیین بازگشایی مدارس» در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور، صبح امروز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با آیین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در دبستان شهید بهزادی منطقه ۲ تهران رونمایی شد.
صالحیامیری در این آیین با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با حضور رئیسجمهوری در نیویورک برای دفاع از حقوق ملت ایران اظهار کرد: امروز رئیسجمهوری شما در نیویورک از حقوق ملت ایران دفاع میکند و معاون اول رئیسجمهوری نیز به احترام شما در مدرسه حاضر شده است تا این پیام را منتقل کند که در کنار دفاع از حقوق ملت، برای ساختن آینده ایران به دانش، آگاهی، مدرسه، کتاب، شعر و ادبیات نیاز داریم.
وی افزود: این دو مسیر، یعنی دفاع از حقوق ملت و تقویت دانش و آگاهی، دو بال مهم برای اعتلای ایران هستند و جامعهای که میخواهد آیندهای قدرتمند و سربلند داشته باشد، باید همزمان بر قدرت ملی و سرمایههای دانشی، فرهنگی و انسانی خود تکیه کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با قدردانی از حضور معاون اول رئیسجمهوری، وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و دیگر مسئولان در آیین آغاز سال تحصیلی گفت: در کنار درس خواندن، از ایران بیاموزیم، باید همه ما و فرزندان ایرانزمین بدانیم که اگر امروز اینجا ایستادهایم، به پشتوانه ایران سربلند و تاریخی است که نسلهای پیدرپی برای ساختن و حفظ آن تلاش کردهاند.
صالحیامیری با اشاره به نقش مدرسه در شکلگیری هویت فردی و اجتماعی نسلهای مختلف ادامه داد: همه ما دارای حافظه تاریخی هستیم و بسیاری از بزرگان و شخصیتهای حاضر در این مراسم، روزی در همین کلاسها و بر همین نیمکتها نشستهاند. مدرسه بخشی از تجربه مشترک و حافظه جمعی ملت ایران است.
وی تصریح کرد: امروز این تجربه مشترک را در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت کردیم و ثبت ملی «آیین بازگشایی مدارس» نیز از همین منظر اهمیت دارد، چراکه آیینها و مناسکی که نسلهای مختلف ایرانیان در آن سهیم بودهاند، بخشی از میراث ناملموس و هویت فرهنگی ما را شکل میدهند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: امروز لوح ثبت ملی «آیین بازگشایی مدارس» با حضور معاون اول رئیسجمهوری رونمایی شد تا یادمان باشد مدرسه در حافظه تاریخی ملت ایران، مکانی مقدس است و زنگ مدرسه، آغازگر بخشی از حافظه فرهنگی و هنری ایرانزمین به شمار میرود.
صالحیامیری در پایان تاکید کرد: پاسداشت این آیین، صیانت از خاطره جمعی نسلی است که در مدرسه آموخته، اندیشیده، شعر خوانده، هنر آموخته و برای ساختن آینده ایران آماده شده است. ثبت این آیین در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور، تلاشی برای پیوند دادن گذشته فرهنگی ایران با آیندهای است که نسل جدید آن را خواهد ساخت.
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