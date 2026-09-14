زنگ مهر و ایثار در مدارس دامغان؛ آماده استقبال سال تحصیلی جدید هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان به میزبانی فرمانداری از آمادگی همه دستگاه های ذیربط در زمینه آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ویژه برنامه زنگ مهر و ایثار همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید مقارن با سراسر کشور، در تمام مدارس شهرستان دامغان به اجرا در خواهد آمد.

فرماندار دامغان با بیان اینکه سال تحصیلی جدید با نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز می شود، توضیح داد: برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس و آیین «زنگ مهر و ایثار» با هدف گرامی داشت یاد شهدا و تبرک مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید برگزار خواهد شد.

نوچه ناسار همچنین از بررسی روند پیشرفت و تکمیل پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی، به‌ویژه آموزشگاه ۱۲ کلاسه مسکن مهر با حضور مدیران دستگاه های مرتبط خبر داد.

وی یادآور شد: سال تحصیلی گذشته در بخش قابل توجهی با آموزش مجازی سپری شد و آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشت دانش‌آموزان به مدارس، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس با در نظر گرفتن شرایط موجود و با رویکرد ایجاد آرامش، نشاط، امید و آمادگی انجام شود.

فرماندار دامغان تأکید کرد: شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و همچنین یاد و نام امام شهید باید در برنامه‌ریزی‌ها و آیین‌های بازگشایی مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد و فرهنگ ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و پاسداری از ارزش‌های ملی و اسلامی در محیط مدارس تقویت شود.

نوچه ناسار با اشاره به ضرورت تأمین ایمنی دانش‌آموزان در زمان بازگشایی مدارس اضافه کرد: در جلسه شورای ترافیک و همچنین سایر کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط، برنامه ریزی های لازم برای ایمنی و تسهیل تردد دانش‌آموزان انجام شده و لازم است این اقدامات تا آغاز سال تحصیلی با جدیت دنبال و بر اجرای آن‌ها نظارت شود.