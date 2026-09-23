به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه‌وکیلی اظهار کرد: در راستای مدیریت هزینه‌های اداری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، فعالیت ادارات دولتی استان مرکزی در روزهای پنج‌شنبه تا پایان سال جاری به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

وی افزود: اجرای این تصمیم با رویکرد کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بهینه منابع صورت می‌گیرد و دستگاه‌های دولتی موظف هستند زمینه لازم برای استمرار ارائه خدمات به مردم در چارچوب ظرفیت‌های دورکاری را فراهم کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: دورکاری روزهای پنج‌شنبه نباید موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شود و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب، تداوم خدمات ضروری و پاسخگویی به مراجعان را مورد توجه قرار دهند.

استاندار مرکزی ادامه داد: مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های اداری، نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است و اجرای این طرح تا پایان سال جاری در استان مرکزی دنبال خواهد شد.

وی تاکید کرد: این تصمیم در چارچوب سیاست‌های مدیریت بهینه منابع و با هدف کاهش هزینه‌های ناشی از فعالیت اداری، کنترل مصرف حامل‌های انرژی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده است که بر این اساس، دستگاه‌های مشمول موظفند ضمن تنظیم فرآیندهای داخلی متناسب با شرایط دورکاری، استمرار خدمات ضروری و پاسخگویی مؤثر به مردم را در روزهای پنج‌شنبه تضمین کنند.