به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی صبح چهارشنبه در جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان امیرکبیر شهر زنجان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: آغاز سال تحصیلی، گشوده شدن دروازهای تازه به روی دانشآموزان و دانشجویان برای کسب دانش، معرفت و مهارت است و امیدواریم نسل جدید با تلاش و همت، مسیر اعتلای ایران اسلامی را ادامه دهد.
با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: دروازه سال تحصیلی تازهای بر روی خیل عظیم دانشآموزان و دانشجویان گشوده میشود و راهنوردان علم و حکمت با امید به توفیق الهی، دوره جدیدی از کسب دانش، معرفت و مهارت را آغاز میکنند.
وی افزود: شایسته است دانشآموزان و دانشجویان با همت و تلاش، مسیر کسب علم و دانایی را با جدیت دنبال کنند؛ چراکه علم و دانش زمینهساز زدودن پردههای جهل و تاریکی و حرکت جامعه به سوی پیشرفت و تعالی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه شکستن مرزهای دانش و فتح قلههای پیشرفت، بخشی از مأموریت نسل جوان کشور است، ادامه داد: نسل امروز باید با بهرهگیری از فرصتهای آموزشی و تربیتی، خود را برای ایفای نقش مؤثر در اعتلای ایران اسلامی آماده کند.
تاراسی با اشاره به جایگاه مدرسه به عنوان خانه دوم دانشآموزان تصریح کرد: این مهم در محیطی محقق میشود که مدرسه و مراکز آموزشی به عنوان خانه دوم دانشآموزان و دانشجویان به شمار میآیند؛ از این رو لازم است دانشآموزان همواره از حریم مدرسه و محیطهای آموزشی به بهترین شکل صیانت کنند و در ارتقای سطح آگاهی، بینش و تعالی رفتاری خود بکوشند.
وی با اشاره به نقش نسلهای گذشته در دفاع از کشور گفت: نسلهایی که اندکی پیش از شما بر روی نیمکتهای همین مدارس و کلاسها نشسته بودند، امروز در عرصههای مختلف دفاع از وطن و شرف، برای ایران اسلامی عزت و اقتدار خلق میکنند و همانها میتوانند اسوه و چراغ راه نسل امروز باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خاطرنشان کرد: پیش از این نسلها نیز انسانهایی در همین کلاسها حضور داشتند که به عنوان الگوهای فداکاری، بزرگی و بزرگواری، برای کشور افتخار آفریدند و نام و یاد آنان همچنان الهامبخش نسلهای جدید است.
تاراسی در پایان خطاب به دانشآموزان و دانشجویان گفت: شما امید ملت ایران هستید و امیدواریم با توکل به خداوند متعال و با دعای حضرت ولیعصر(عج)، در دستیابی به قلههای علم، ادب، معرفت و پیشرفت هر روز موفقتر از گذشته باشید.
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