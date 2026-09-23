به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در مرحله نیمهنهایی رقابتهای ورزشهای الکترونیک eFootball بازیهای آسیایی ناگویا، تیم ایران با شکست ژاپن راهی فینال شد.
در این مرحله، حسن پاجانی در بخش PC به مصاف Tess از ژاپن رفت و با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد. در دیگر دیدار، ابوالفضل آقایینسب در بخش Mobile مقابل lemon-pop قرار گرفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۲ بر یک مغلوب نماینده ژاپن شد.
با توجه به برابری تعداد بردها و مجموع گلهای دو تیم، تکلیف صعود به بازی سوم کشیده شد. در این دیدار، آقایینسب بار دیگر به عنوان نماینده ایران به میدان رفت و این بار با برتری ۲ بر صفر مقابل رقیب ژاپنی، پیروزی ایران را قطعی کرد.
در دیگر دیدار مرحله نیمهنهایی، مالزی و ازبکستان تا ساعتی دیگر به مصاف یکدیگر میروند. برنده این مسابقه امشب حریف تیم ایران در دیدار فینال خواهد بود.
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