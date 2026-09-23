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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

امام جمعه قزوین: آموزش بدون تربیت نمی‌تواند در خدمت جامعه باشد

امام جمعه قزوین: آموزش بدون تربیت نمی‌تواند در خدمت جامعه باشد

قزوین- نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: آموزش نباید از تربیت جدا شود و علم زمانی می‌تواند در خدمت انسان و جامعه قرار گیرد که در کنار آن، رشد صحیح شخصیت و تربیت مورد توجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان دخترانه شاهد بهشتیان قزوین برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم ما را از تاریکی و جهل خارج و به نور دانش مزین کند و درهای آگاهی را به روی ما بگشاید تا بتوانیم در مسیر سعادت گام برداریم.

وی با اشاره به جایگاه علم و دانش در آموزه‌های دینی افزود: در اهمیت علم و دانش همین بس که خداوند متعال در قرآن کریم به قلم سوگند یاد کرده و نخستین پیام وحی نیز با دعوت به خواندن و آموختن آغاز شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: طلب علم بر هر مرد و زنی واجب است و برای آموختن دانش محدودیت زمانی وجود ندارد؛ انسان باید از گهواره تا گور در مسیر کسب علم و دانش حرکت کند.

وی با بیان اینکه دانش زمینه‌ساز قدرت، معرفت و توانمندی است، خطاب به دانش‌آموزان گفت: با فراگیری علم و دانش می‌توانید در ساختن ایرانی بهتر، آبادتر و قدرتمندتر نقش‌آفرین باشید و آینده کشور را با توانمندی و آگاهی خود رقم بزنید.

آیت‌الله مظفری با تأکید بر اینکه آموزش نباید از تربیت جدا شود، خاطرنشان کرد: در کنار مقوله درسی باید به تربیت نیز توجه جدی داشت؛ چراکه علم زمانی می‌تواند در خدمت انسان و جامعه قرار گیرد که در کنار آن، تربیت و رشد صحیح شخصیت مورد توجه باشد.

امام جمعه قزوین افزود: دوران تحصیل فرصت ارزشمندی برای کسب علم، افزایش آگاهی و رشد شخصیت است و دانش‌آموزان باید از این فرصت برای ساختن آینده خود و کشور بهره بگیرند.

وی خطاب به دانش‌آموزان استان قزوین تأکید کرد: اگر علم و تربیت را در کنار یکدیگر دنبال کنید، می‌توانید آینده روشنی برای خود و میهن عزیزمان رقم بزنید و در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی گام بردارید.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین همچنین با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان است.

آیت‌الله مظفری در پایان برای دانش‌آموزان و فرهنگیان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

کد مطلب 6956097

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