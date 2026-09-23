به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان دخترانه شاهد بهشتیان قزوین برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: از خداوند متعال میخواهیم ما را از تاریکی و جهل خارج و به نور دانش مزین کند و درهای آگاهی را به روی ما بگشاید تا بتوانیم در مسیر سعادت گام برداریم.
وی با اشاره به جایگاه علم و دانش در آموزههای دینی افزود: در اهمیت علم و دانش همین بس که خداوند متعال در قرآن کریم به قلم سوگند یاد کرده و نخستین پیام وحی نیز با دعوت به خواندن و آموختن آغاز شده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ادامه داد: طلب علم بر هر مرد و زنی واجب است و برای آموختن دانش محدودیت زمانی وجود ندارد؛ انسان باید از گهواره تا گور در مسیر کسب علم و دانش حرکت کند.
وی با بیان اینکه دانش زمینهساز قدرت، معرفت و توانمندی است، خطاب به دانشآموزان گفت: با فراگیری علم و دانش میتوانید در ساختن ایرانی بهتر، آبادتر و قدرتمندتر نقشآفرین باشید و آینده کشور را با توانمندی و آگاهی خود رقم بزنید.
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه آموزش نباید از تربیت جدا شود، خاطرنشان کرد: در کنار مقوله درسی باید به تربیت نیز توجه جدی داشت؛ چراکه علم زمانی میتواند در خدمت انسان و جامعه قرار گیرد که در کنار آن، تربیت و رشد صحیح شخصیت مورد توجه باشد.
امام جمعه قزوین افزود: دوران تحصیل فرصت ارزشمندی برای کسب علم، افزایش آگاهی و رشد شخصیت است و دانشآموزان باید از این فرصت برای ساختن آینده خود و کشور بهره بگیرند.
وی خطاب به دانشآموزان استان قزوین تأکید کرد: اگر علم و تربیت را در کنار یکدیگر دنبال کنید، میتوانید آینده روشنی برای خود و میهن عزیزمان رقم بزنید و در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی گام بردارید.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین همچنین با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان است.
آیتالله مظفری در پایان برای دانشآموزان و فرهنگیان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
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