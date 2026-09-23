حشمتیان: حضور مستمر در کردستان برای پیگیری مسائل تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان، صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در استان کردستان اظهار کرد: حضور بنده در استان کردستان به مأموریت وزیر آموزش و پرورش اختصاص دارد و این مأموریت محدود به یک روز، یک هفته یا یک ماه نیست، بلکه در طول یک سال تحصیلی و از مهر تا مهر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سیاست وزارت آموزش و پرورش این است که معاونان و مشاوران وزیر در یک استان حضور مستمر داشته باشند و در کنار همکاران فرهنگی، امور مربوط به آموزش و پرورش را بررسی، پیگیری و در موارد مورد نیاز برای گرهگشایی و رفع مشکلات اقدام کنند.
قدردانی از همراهی مسئولان کردستان
مشاور وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مسئولان استان کردستان گفت: در مدتی که در کنار همکاران فرهنگی استان حضور داشتم، شاهد همراهی مدیر ارشد استان، معاون استاندار، نماینده ولیفقیه، امام جمعه و فرماندهان و مسئولان کشوری و لشکری بودم که صمیمانه از این همراهیها تشکر میکنم.
حشمتیان همچنین از تلاش مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، معاونان، روسای نواحی و مناطق و سایر فرهنگیان استان قدردانی کرد و گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان در اجرای برنامهها و پروژه مهر قابل تقدیر است.
وی همچنین از مدیران و عوامل اجرایی مدارس که زمینه برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی را فراهم کردند، تشکر کرد.
دانشآموزان؛ آیندهسازان ایران
مشاور وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانشآموزان حاضر در مراسم گفت: حضور پدران و مادران، مسئولان و فرهنگیان در کنار شما دو پیام دارد؛ نخست اینکه خانوادهها همچنان حامی شما هستند و پیشرفت شما برای آنها اهمیت دارد و دوم اینکه از شما انتظار میرود با اهتمام جدی برای کسب علم و رعایت اخلاق تلاش کنید.
حشمتیان افزود: دانشآموزان باید با تلاش و جدیت، الگویی برای استان کردستان باشند و مسیر پیشرفت خود را با علمآموزی و اخلاقمداری دنبال کنند.
حشمتیان در پایان با تأکید بر اهمیت اتحاد، همدلی و امید در جامعه، پیام وزیر آموزش و پرورش را قرائت کرد که در آن آغاز سال تحصیلی و نوروز دانایی و توانایی به فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای آنان تبریک گفته شده و ابراز امیدواری شده است سال تحصیلی پیشرو، سالی سرشار از آموختن، عدالت، کیفیت، هویت و امید برای ایران باشد.
وی در ادامه پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را قرائت کرد.
در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی، بر نقش آموزش و پرورش در توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی تأکید شده است.
در بخش دیگری از پیام وزیر آموزش و پرورش آمده است که شعار و محور حرکت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید، «عدالت، کیفیت و هویت برای ایران و برای مدرسه» است.
تأکید بر عدالت، کیفیت و هویت
بر اساس پیام وزیر آموزش و پرورش، این سه محور از آرمانهای بههمپیوسته و برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مسیر تعلیم و تربیت را روشن میکند.
در این پیام همچنین بر فراهم کردن فرصتهای عادلانه آموزشی و تربیتی، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسلی برخوردار از هویت ملی برای ساختن ایران و تمدن نوین اسلامی تأکید شده است.
وزیر آموزش و پرورش در پیام خود همچنین بر تربیت دانشآموزانی دانا، توانا، مسئولیتپذیر، امیدوار و برخوردار از کرامت و عزت نفس تأکید کرده است؛ نسلی که علم را با اخلاق، پیشرفت را با مسئولیت و هویت را با زندگی شایسته پیوند دهد.
در ادامه این پیام آمده است؛ مسیر اقتدار آینده ایران از مدرسه، کلاس درس، معلمان و اندیشه و اراده دانشآموزانی میگذرد که از امروز برای ساختن آینده کشور آماده میشوند.
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