هدایتی: آغاز سال تحصیلی آغاز دوباره مسیر علم و ایمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر هدایتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن تبریک به جامعه آموزشی خراسان شمالی، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی، آغاز دوباره مسیر علم، ایمان و ساختن آینده است.

در این پیام آمده است: آغاز سال تحصیلی جدید را به مدیران، دانش‌آموزان عزیز، معلمان و مربیان گرانقدر و خانواده‌های محترم استان خراسان شمالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امسال، نخستین مهرماه است که ملت ایران در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، به استقبال سال تحصیلی می‌رود؛ اما راه، آرمان‌ها و رهنمودهای ایشان همچنان چراغ راه حرکت ملت ایران است.

در این آغاز دوباره، یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب نیز با ماست؛ دانش‌آموزان و معلمانی که در سنگر علم و تربیت، به شهادت رسیدند و نامشان برای همیشه در تاریخ آموزش و پرورش این سرزمین ماندگار خواهد بود.

خون شهیدان، مسئولیتی بر دوش ماست؛ مسئولیتی که پاسخ آن تنها در سخن و شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه در ساختن نسلی مؤمن، آگاه، دانشمند، مسئولیت‌پذیر و امیدوار به آینده معنا پیدا می‌کند.

مدرسه، یکی از مهم‌ترین سنگرهای این مسیر است؛ و معلم، پرچم‌دار تربیت نسلی است که باید ایران اسلامی را با علم، اخلاق، ایمان و تلاش خود بسازد.

از مدیران، معلمان و مربیان عزیز انتظار می‌رود در کنار آموزش دانش، چراغ ایمان، اخلاق، امید و هویت ملی و دینی را در دل دانش‌آموزان روشن نگه دارند؛ و از دانش‌آموزان عزیز می‌خواهم با همت، تلاش و مسئولیت‌پذیری، ادامه‌دهنده راه شهیدان و سازندگان آینده این سرزمین باشند.

ما نیز در خانواده بزرگ تبلیغات اسلامی، با توکل بر خداوند متعال و با پیروی از رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در مسیر تعلیم، تربیت، جهاد تبیین و پاسداشت آرمان‌های شهیدان، وظیفه خود را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

از خداوند متعال مسئلت دارم سال تحصیلی پیش‌رو، سالی سرشار از علم، ایمان، امید، پیشرفت و سربلندی برای فرزندان عزیز ایران اسلامی باشد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته