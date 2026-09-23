محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات خدمات‌رسانی و عملیات‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: نجاتگران و عوامل امدادی جمعیت هلال‌احمر استان با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی، در محورهای مواصلاتی و نقاط حادثه‌خیز استان مستقر بوده و به خدمت‌رسانی مشغول هستند.

وی افزود: طی شبانه‌روز گذشته، در مجموع ۸ مورد حادثه و عملیات امدادی در سامانه ندای امداد ۱۱۲ هلال‌احمر استان ثبت و توسط تیم‌های عملیاتی پوشش داده شد که بخش عمده آن مربوط به سوانح ترافیکی و جاده‌ای بوده است.

پوشش ۶ حادثه جاده‌ای و امدادرسانی به ۱۶ مصدوم

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با تفکیک نوع حوادث رخ‌داده بیان کرد: از مجموع ۸ عملیات ثبت‌شده، ۶ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و سوانح رانندگی در محورهای برون‌شهری استان و ۲ مورد نیز خدمات‌رسانی حضوری به مراجعان و مسافران در پایگاه‌های امداد و نجات بوده است.

مومنی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگان این حوادث تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، در مجموع ۱۸ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۶ نفر آسیب دیده و مصدوم شدند.

وی ادامه داد: با حضور به‌موقع و اقدام سریع عوامل امدادی هلال‌احمر، ۷ نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان و خدمات لازم را دریافت کردند. همچنین در یکی از حوادث جاده‌ای، عملیات فنی رهاسازی برای یک فرد محبوس‌شده در خودرو با استفاده از ست‌های نجات هیدرولیک با موفقیت انجام گرفت.

آمادگی و حضور فعال پایگاه‌های امدادی در سراسر استان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به پایگاه‌های عملیاتی فعال در این حوادث اشاره کرد و گفت: تیم‌های امداد و نجات از پایگاه‌های «طلازرین» تیران و کرون، «کرکوند» مبارکه، «قرقچی» میمه، «پلیس‌راه» فلاورجان (در دو عملیات مجزا)، «وادی» بادرود، «امین‌آباد» شهرضا و «چاله‌سیاه» شاهین‌شهر در سریع‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حضور یافته و به یاری هم‌وطنان شتافتند.

مومنی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و استراحت کافی هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، خاطرنشان کرد: شماره تلفن سه رقمی ۱۱۲ (ندای امداد) جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان آماده دریافت گزارش‌های حوادث و اعزام تیم‌های امدادی در سراسر استان اصفهان است.