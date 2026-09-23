به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مرتضی نعمتی پس از قهرمانی برادرش محمود نعمتی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا اظهار داشت: از محمود حسم عمیق‌تر است و خدا را بابت این لحظه شکر می‌کنم. واقعاً هیچ چیزی نمی‌توانم بگویم. چه حسی بالاتر از این که دو ماه پیش توانستیم همزمان قهرمان آسیا شویم، روز گذشته من به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست یافتم و امروز نیز محمود موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد و بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.

وی در مورد تبدیل شدن به دومین زوج برادر ایرانی که در یک دوره بازی‌های آسیایی به مدال طلا دست یافته‌اند، گفت: این لطف خداست. در سال ۲۰۰۶ برادران روحانی این افتخار را کسب کردند و ما نیز به لطف خدا، دعای خیر مردم و حمایت پدر و مادر عزیزمان توانستیم این تاریخ را تکرار کنیم. از همین‌جا دست‌بوس همه مردم ایران هستیم.

قهرمان بازی‌های آسیایی در مورد حرکاتش بیرون از تاتامی و تهدید به اخراج از سوی مسئولان مسابقات گفت: مهم نبود چه اتفاقی می‌افتاد؛ مهم این بود که محمود از تاتامی پیروز بیرون بیاید. هر جریمه‌ای که می‌شد، پرداخت می‌کردم؛ چون می‌دانم محمود چه قابلیت‌هایی دارد.

نعمتی در ادامه با تأکید بر اهمیت اتحاد تیمی گفت: وقتی از ایران آمدم، یک تیم بودیم. روز اول تیم کاتای ما بود و در روزهای بعد نیز کاتا و کومیته در کنار هم بودیم؛ چون زیر یک پرچم هستیم و برای افتخارآفرینی کشورمان می‌جنگیم.