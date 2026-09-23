به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علی‌اصغر آسیابری درباره کسب مدال نقره در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی- ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر که توانستم بعد از این همه سال در بازی‌های آسیایی شرکت کنم. از کادر فنی که به من اعتماد کردند نیز تشکر می‌کنم. مدال گرفتم، اما مدالم طلا نشد. تمام تلاش خود را کردم و شاید اگر یک روز دیگر مسابقات بود، می‌توانستم رنگ مدالم را تغییر بدهم..وی در مورد اینکه انتظار کسب مدال خوشرنگ‌تری را داشته است،

وی گفت: از کومیته اول اصلاً خوب ظاهر نشدم و نمی‌دانم چرا روزم نبود. مغزم خوب کار نمی‌کرد، حریفان را خوب نمی‌دیدم و نمی‌توانستم خودم را به خوبی تنظیم کنم. به هر حال شرایط این‌گونه بود و همیشه روز آدم نیست. تلاشم را می‌کردم که به هر شکلی شده برنده از زمین خارج شوم.

دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی در مورد عملکرد کاراته ایران در روز گذشته و اینکه به نظر می‌رسید امکان کسب بیش از یک مدال طلا نیز وجود داشت، گفت: بازی خانم سعیدآبادی را همه دیدند و حیف شد که مدال ایشان طلا نشد. ما هم خیلی ناراحت شدیم. برای مرتضی خوشحال هستم؛ پسر باانگیزه و آینده‌دار کاراته که توانست مدال طلا بگیرد.