به گزارش خبرنگار مهر٬ بخشدار ارم صبح چهارشنبه در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت، نماد پیوند علمآموزی با ارزشهای والای انسانی و دینی است و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان و جوان فراهم میکند.
سید حسین جعفری با اشاره به جایگاه رفیع شهدا و ایثارگران افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی شهدا و صبر و فداکاری خانوادههای معظم آنهاست و همه ما موظفیم این فرهنگ را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
وی دانشآموزان را سرمایههای اصلی آینده کشور دانست و تصریح کرد: دانشآموزان با تلاش در عرصه علم و معرفت، ادامهدهنده راه شهدا خواهند بود و باید با پشتکار و امید، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار کنند.
بخشدار ارم همچنین بر نقش معلمان و خانوادهها در تربیت نسل آینده تأکید کرد و گفت: همکاری خانه و مدرسه، ضامن تربیت نسلی متعهد، متخصص و انقلابی است و آموزش و پرورش بخش ارم با تمام توان برای ارتقای کیفیت آموزشی تلاش میکند.
الهی سرشت، نماینده آموزش و پرورش بخش ارم نیز در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت همدلی میان مدرسه، خانواده و مسئولان تأکید کرد و از تلاشهای فرهنگیان بخش ارم قدردانی کرد.
در این آیین که جمعی از فرهنگیان، دانشآموزان و اولیا حضور داشتند، فضای مدارس با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، ادبی و هنری حال و هوای مهر و ایثار گرفت. دانشآموزان با قرائت دلنوشته، اجرای سرود و گرامیداشت یاد شهدا، آغاز سال تحصیلی را به نام ایثار و شهادت مزین کردند.
در پایان، زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت به صورت نمادین توسط مسئولان حاضر در دبستان کوثر و دبیرستان شبانهروزی دخترانه طوبی نواخته شد و دانشآموزان با شور و اشتیاق سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. مسئولان حاضر برای تمامی دانشآموزان، معلمان و خانوادههای آنان سالی سرشار از موفقیت، سلامت و سربلندی آرزو کردند.
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