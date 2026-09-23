نواخته شدن زنگ «مهر و مقاومت» در مدارس همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نمادین نواخته شدن زنگ «مهر و مقاومت» صبح سهشنبه با حضور حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، جمعی از مسئولان استانی و فرهنگیان در دبیرستان پسرانه شهید حسنی همدان برگزار شد.
استاندار همدان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، دانشمندان، فرماندهان و دانشآموزان شهید اظهار کرد: مکتب انقلاب اسلامی ثابت کرده که مسیر عزت و ایستادگی با شهادت مدیران و فرماندهان متوقف نمیشود، چنانکه در برهههای سرنوشتساز و آزمونهای بزرگ وحدت مردم و درایت فرماندهی جبهه دشمن را ناچار به عقبنشینی و شکست کرد.
حمید ملانوریشمسی افزود: هدف نظام سلطه فراتر از دشمنی با یک ساختار سیاسی است و آنها چشم طمع به منابع غنی، سرمایههای سرزمینی و ظرفیتهای راهبردی ایران دارند و صیانت از هویت ملی و تکیه بر اصالت و توانمندیهای بومی ضامن عبور از تهدیدهای شکننده و پوشالی دشمنان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رسالت خطیر دستگاه تعلیم و تربیت در پرورش نسل آینده تصریح کرد: آموزش صرفا به متون کتب درسی محدود نمیشود و نظام آموزشی باید بستری برای فراگیری مهارتهای فنی، ارتقای بینش اجتماعی و بصیرتی و پرورش مهارتهای شناختی دانشآموزان باشد تا زمینهساز حضور موثر و پویای آنها در جامعه شود.
استاندار همدان همچنین به تشریح اقدامات عمرانی در حوزه فضاهای آموزشی استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ساماندهی فضاهای ناایمن از اولویتهای عمرانی استان بوده است بهگونهای که از مجموع ۱۱۱ مدرسه کانکسی و ناایمن ۷۳ مدرسه در یک سال گذشته احداث، تجهیز و تحویل آموزش و پرورش شده است.
وی در پایان تاکید کرد: عملیات اجرایی و نوسازی مابقی مدارس کانکسی و نیازمند مقاومسازی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد تا دانشآموزان در اقصینقاط استان از محیطهای آموزشی استاندارد و ایمن بهرهمند شوند.
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