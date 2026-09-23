به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری، صبح چهارشنبه با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر اهمیت علمآموزی و افزایش آگاهی دانشآموزان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تعلیم و تربیت زمانی اثربخشتر است که علم و آگاهی خود را نسبت به محیط پیرامون افزایش دهیم و برای توسعه و پیشرفت علم و آگاهی، با جدیت و مقاومت حرکت کنیم.
تیموری با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس افزود: روزگاری پدران و برادران این سرزمین برای دفاع از خاک، عزت و امنیت کشور به میدان رفتند و امروز دانشآموزان باید در مسیر علم و دانایی گام بردارند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز میناب گفت: یاد و خاطره این شهدا نشان میدهد پرچم دانش و غیرت در این سرزمین همچنان برافراشته است.
مدیر آموزش و پرورش بهاباد خطاب به دانشآموزان، جهاد امروز آنان را دقت در درس، کشف حقیقت، تقویت ایمان و حرکت در مسیر دانایی عنوان کرد.
تیموری همچنین نقش معلمان را در تربیت نسل آینده مهم دانست و گفت: معلمان علاوه بر انتقال دانش، در امیدآفرینی، تقویت هویت ملی و دینی و تربیت نسلی آگاه و مسئولیتپذیر نقش دارند.
در پایان این مراسم، زنگ «مهر و مقاومت» با حضور فرماندار، معاونان فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان شهرستان و دانشآموزان در دبستان دخترانه شاهد شهید مدنی بهاباد نواخته شد و سال تحصیلی جدید به صورت رسمی آغاز شد.
نظر شما