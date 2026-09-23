به گزارش خبرنگار مهر سردار محمدرضا هاشمیفر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از نگهداری تعدادی اشیای باستانی در منزل فردی مطلع شدند.
کشف ۱۹۳ قطعه شیء باستانی در بازرسی از یک منزل
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجامشده، ۱۹۳ قطعه شیء باستانی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
اشیای کشفشده متعلق به دورههای مختلف تاریخی است
هاشمیفر ادامه داد: بر اساس بررسیهای اولیه و اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای کشفشده متعلق به دورههای مختلف تاریخی از جمله عصر برنز، عصر پارینهسنگی، هزاره اول قبل از میلاد و دورههای اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی برای تعیین دقیق قدمت، اصالت و ارزش تاریخی این آثار همچنان ادامه دارد.
تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق آثار تاریخی
فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاق، حفاری غیرمجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی گفت: آثار تاریخی و فرهنگی بخشی ارزشمند از هویت و میراث این سرزمین هستند و حفاظت از آنها نیازمند همکاری و مشارکت همه مردم و دستگاههای مسئول است.
هشدار پلیس به سودجویان میراث فرهنگی
هاشمیفر در پایان هشدار داد: افرادی که با هدف تاراج میراث فرهنگی اقدام به حفاری غیرمجاز، خرید و فروش یا قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی میکنند، بدانند فعالیت آنان از دید پلیس و دستگاههای مسئول پنهان نخواهد ماند و در صورت شناسایی، برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.
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