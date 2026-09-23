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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

کشف ۱۹۳ قطعه شیء باستانی در خرم‌آباد؛ یک نفر دستگیر شد

کشف ۱۹۳ قطعه شیء باستانی در خرم‌آباد؛ یک نفر دستگیر شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۱۹۳ قطعه شیء باستانی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی در بازرسی از منزل فردی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از نگهداری تعدادی اشیای باستانی در منزل فردی مطلع شدند.

کشف ۱۹۳ قطعه شیء باستانی در بازرسی از یک منزل

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده، ۱۹۳ قطعه شیء باستانی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

اشیای کشف‌شده متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی است

هاشمی‌فر ادامه داد: بر اساس بررسی‌های اولیه و اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای کشف‌شده متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی از جمله عصر برنز، عصر پارینه‌سنگی، هزاره اول قبل از میلاد و دوره‌های اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی برای تعیین دقیق قدمت، اصالت و ارزش تاریخی این آثار همچنان ادامه دارد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق آثار تاریخی

فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاق، حفاری غیرمجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی گفت: آثار تاریخی و فرهنگی بخشی ارزشمند از هویت و میراث این سرزمین هستند و حفاظت از آنها نیازمند همکاری و مشارکت همه مردم و دستگاه‌های مسئول است.

هشدار پلیس به سودجویان میراث فرهنگی

هاشمی‌فر در پایان هشدار داد: افرادی که با هدف تاراج میراث فرهنگی اقدام به حفاری غیرمجاز، خرید و فروش یا قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی می‌کنند، بدانند فعالیت آنان از دید پلیس و دستگاه‌های مسئول پنهان نخواهد ماند و در صورت شناسایی، برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6956217

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