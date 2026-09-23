به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، حسین افشین با حضور در شهرستان میناب و به نمایندگی از رئیسجمهور و هیئت دولت، در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شجره طیبه این شهرستان شرکت کرد؛ مدرسهای که نام آن با یاد دانشآموزان شهید گره خورده است.
افشین در حاشیه این مراسم و در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به علاقه رئیسجمهور برای حضور در میناب گفت: رئیسجمهور تمایل داشت شخصاً در این آیین حضور داشته باشد، اما به دلیل سفر، امکان حضور در مراسم فراهم نشد و وی به نمایندگی از رئیسجمهور در میناب حضور یافت.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین پیام رئیسجمهور به مردم هرمزگان، بهویژه مردم میناب و خانوادههای شهدای دانشآموز را ابلاغ کرد و گفت: رئیسجمهور سلام گرم خود را به مردم این استان رسانده و برای مادران داغدار دانشآموزان شهید آرزوی صبر کرده است.
به گفته افشین، رئیسجمهور ابراز امیدواری کرده است که هیچ آیندهای برای دانشآموزان ایران ناتمام نماند و دولت نیز در راستای تحقق این هدف، توسعه و ساخت مدارس را دنبال خواهد کرد.
وی درباره برنامه دولت برای جبران خسارتهای واردشده به مدرسه شجره طیبه و دیگر زیرساختهای آموزشی استان هرمزگان گفت: مدرسه شجره طیبه در فهرست اولویتهای ستاد بازسازی قرار گرفته و فرآیند بازسازی آن در دستور کار است.
افشین همچنین از مأموریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برای تجهیز این مدرسه خبر داد و افزود: مدرسه شجره طیبه علاوه بر بازسازی، به تجهیزات آزمایشگاهی مجهز خواهد شد و در قالب یک مدرسه هوشمند به دانشآموزان تحویل داده میشود.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری نسبت به اجرای این برنامه متعهد است و امیدواریم روند تجهیز و آمادهسازی مدرسه در آینده نزدیک به سرانجام برسد.
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