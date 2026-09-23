به گزارش خبرنگار مهر،دسرهنگ فرهاد ابدالچگنی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و اقدامات تخصصی، یک واحد مسکونی در خرمآباد را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.
کشف ۲۶ دستگاه ماینر قاچاق در یک واحد مسکونی
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان این بازرسی، ۲۶ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) قاچاق در حال فعالیت کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به ارزش ۵۲ میلیارد ریالی ماینرهای مکشوفه گفت: تجهیزات کشفشده جمعآوری و پرونده مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
استمرار برخورد پلیس با استخراج غیرمجاز رمز ارز
ابدالچگنی با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با فعالیتهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: افرادی که با راهاندازی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، اقدام به مصرف غیرقانونی و هدررفت منابع انرژی کشور و ایجاد اختلال در شبکه برق میکنند، بدانند فعالیت آنان از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.
وی تأکید کرد: در صورت شناسایی اینگونه فعالیتها، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
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