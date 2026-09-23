ترویج فرهنگ زیارت در بوشهر؛ نصب تابلوی مسافت تا شهرهای عراق

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ زیارت و تقویت پیوند معنوی مردم با عتبات عالیات اظهار کرد: تابلوی مذکور در مسیر خروجی شهر بوشهر نصب شده و مسافت بوشهر تا شهرهای زیارتی نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا را به منظور اطلاعرسانی به مسافران و زائران حسینی نمایش میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: اجرای این طرح در چارچوب مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر و با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان انجام شده است.
وی ادامه داد: تلاش شده تا با استفاده از ظرفیتهای شهری و جادهای، جلوههایی از فرهنگ زیارت و ارادت مردم استان بوشهر به اهلبیت(ع) در فضای عمومی استان نمود بیشتری پیدا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با قدردانی از همکاری دستگاههای متولی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: توجه به نمادهای فرهنگی و دینی در مسیرهای تردد عمومی، علاوه بر اطلاعرسانی، میتواند زمینهساز تقویت هویت دینی و فرهنگ زیارت در جامعه باشد و پیام ارادت مردم بوشهر به ساحت مقدس اهلبیت(ع) را به زائران و مسافران منتقل کند.
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