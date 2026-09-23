بازسازی حسینیه اعظم زنجان باید در حداکثر ظرف ۶ ماه تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار، علی نیکزاد قبل از چهارشنبه در جریان بازدید از حسینیه اعظم زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه این مجموعه در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم اظهار کرد: توفیق حاصل شد در هفته دفاع مقدس و همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، از حسینیه اعظم زنجان بازدید کنیم و روند بازسازی این مجموعه را مورد بررسی قرار دهیم.



وی با اشاره به آسیب واردشده به حسینیه اعظم زنجان در جریان جنگ اخیر افزود: دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی حتی به حسینیه زنجان نیز رحم نکردند. اینجا یک مرکز فرهنگی و مذهبی بوده که حدود پنج هزار جلد کتاب در حوزه امام حسین‌شناسی داشته و در زمینه تعلیم و تربیت و فعالیت‌های فرهنگی نقش‌آفرینی می‌کرده است.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این مجموعه نه پایگاه موشکی وجود داشته، نه پایگاه نظامی و نه افراد نظامی مستقر بوده‌اند؛ بنابراین، هدف قرار دادن چنین مجموعه‌ای از منظر انسانی و حقوقی قابل توجه است و می‌توان آن را یک جنایت جنگی دانست.



نیکزاد با اشاره به جایگاه مراسم‌های حسینیه اعظم زنجان در سطح کشور و جهان گفت: مراسم عزاداری حسینیه اعظم زنجان، به‌ویژه در شب تاسوعا، بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان دارد و این مجموعه از جایگاه ویژه‌ای در میان مردم برخوردار است.



وی با تشریح تصمیمات اتخاذشده برای بازسازی حسینیه اعظم زنجان گفت: در جریان این بازدید، چهار موضوع اصلی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت که پیگیری آنها را دنبال خواهیم کرد.



نیکزاد نخستین موضوع را مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز برای توسعه حسینیه عنوان کرد و گفت: برای توسعه این مجموعه، ۱۷ قطعه زمین و ملک مورد نیاز است که مقرر شد این اراضی با رعایت ضوابط قانونی و بر مبنای کارشناسی روز تملک شود.



وی خطاب به مالکان این اراضی اظهار کرد: از مردم شریف و بزرگوار زنجان، به‌ویژه مالکان این ۱۷ قطعه زمین و ملک، درخواست همکاری داریم. ما به هیچ‌وجه نمی‌گوییم این املاک به‌صورت رایگان واگذار شود؛ بلکه باید بر اساس کارشناسی روز، یا زمین معوض در اختیار مالکان قرار گیرد یا ارزش ریالی آن پرداخت شود تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.



نایب‌رئیس مجلس دومین تصمیم را مربوط به طرح جامع حسینیه اعظم دانست و افزود: مقرر شد طرح جامع حسینیه اعظم زنجان ظرف یک هفته در کمیسیون ماده پنج به ریاست استاندار یا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بررسی و تعیین تکلیف شود و در صورت نیاز، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز پیگیری شود.



وی ادامه داد: سومین موضوع، تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه است. مقرر شد برای آنچه هیئت امنای حسینیه اعظم و مردم زنجان در سال جاری برای بازسازی این مجموعه در نظر دارند، از طریق یکی از نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، سیمان و میلگرد مورد نیاز پروژه تأمین شود.



نیکزاد گفت: پس از تأمین این مصالح، از مجموعه‌ای که در این زمینه همکاری کند، قدردانی خواهد شد.



وی چهارمین موضوع را مربوط به تغییر کاربری برخی امکانات موجود در شهر زنجان، از جمله در شهرک گلشـن عنوان کرد و گفت: مقرر شد این موضوع نیز در کمیسیون ماده پنج بررسی شود تا تغییر کاربری مورد نیاز، صرفاً به نفع پروژه حسینیه اعظم زنجان و برای اجرای طرح توسعه این مجموعه انجام گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان‌بندی اجرای تصمیمات گفت: این چهار بند به تصویب رسید و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرای آنها انجام شود. برای مجموعه اقدامات، حداکثر بازه زمانی شش‌ماهه در نظر گرفته شده و موضوع تملک اراضی نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

نیکزاد همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان خسارات ناشی از جنگ اخیر و اعتبار مورد نیاز برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده در کشور اظهار کرد: بازسازی، رسیدگی به مسائل شهری، تقویت مقاومت، دیپلماسی و خدمت‌رسانی، از اولویت‌های کشور است.

وی افزود: در این جنگ، پس از پیروزی، آنچه دولت و مجلس در اختیار دارند باید برای بازسازی اماکن عمومی، نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد شد.



تلاش مجلس برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات اقتصادی و راهکارهای مجلس برای تسهیل معیشت مردم گفت: کمیسیون‌های اقتصادی مجلس جلسات متعددی را در این زمینه برگزار می‌کنند و نشست‌های نظارتی نیز به‌صورت مستمر دنبال می‌شود. موضوعات اقتصادی در حال بررسی کارشناسی است تا بتوان برای مردم در شرایط موجود راهکارهای عملی ارائه کرد.



نیکزاد با اشاره به موضوعات مرتبط با تأمین کالا و پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف اظهار کرد: در موضوعاتی مانند پرداخت مطالبات گندم‌کاران، حفظ ارزش پول ملی و عبور از مشکلات ارزی، جلسات و بررسی‌های کارشناسی در مجلس در حال انجام است.



وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در حال بررسی ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط اخیر هستند تا بتوانیم آسیب‌هایی را که از جنگ و فشارهای اقتصادی به جامعه وارد شده، کاهش دهیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها گفت: دشمن در حوزه نظامی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و تلاش دارد از طریق فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های دریایی و هوایی، فشار بیشتری بر کشور وارد کند.



نیکزاد تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته با چنین فشارهایی مواجه بوده و مردم و مسئولان با تکیه بر توان داخلی و انسجام ملی از این شرایط عبور کرده‌اند.



وی با تأکید بر ضرورت تلاش مشترک دولت و مجلس برای حمایت از معیشت مردم گفت: با همه توان و با همکاری مجلس و دولت تلاش می‌کنیم مرهمی بر مشکلات و آسیب‌هایی که در حوزه اقتصادی به جامعه وارد شده است، قرار دهیم.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پس از پیروزی نیز باید با همه توان، هم در حوزه بازسازی و هم در زمینه اقتصاد، اقدامات لازم را دنبال کنیم و موضوعات مربوط به بازسازی کشور و تقویت اقتصاد باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.