کشف ۷۵ قبضه سلاح غیرمجاز در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصیمهر، فرمانده انتظامی استان البرز، ظهر امروز در نمایشگاه کشفیات سلاح پلیس اطلاعات استان البرز اظهار کرد: طرح برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز طی روزهای گذشته توسط پلیس امنیت در سطح استان به اجرا درآمد.
وی در ادامه افزود: در جریان اجرای این طرح، ۷۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز شناسایی و کشف شد و در همین راستا ۴۵ نفر نیز دستگیر شدند.
وی با اشاره به هماهنگی انجامشده با دستگاه قضایی ادامه داد: اقدامات پلیس در این زمینه با هماهنگی مقام قضایی انجام شده و افراد مرتبط با نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.
برخورد قاطع با اراذل و اوباش و قاچاقچیان
سردار القاصیمهر، برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، اراذل و اوباش، خردهفروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین سارقان و مالخرها را از اولویتهای انتظامی استان عنوان کرد.
وی گفت: این مأموریتها به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و با افرادی که در این حوزهها فعالیت میکنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان البرز تأکید کرد: در برخورد با این افراد هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت و اجرای طرحهای انتظامی با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای مقابلهای محدود به پلیس اطلاعات نیست، توضیح داد: هر یک از پلیسهای تخصصی در حوزه مأموریت خود اقدامات لازم را انجام میدهند.
سردار القاصیمهر افزود: در روزهای گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر در حوزه برخورد با خردهفروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و پلیس آگاهی در زمینه برخورد با سارقان و مالخرها اقدامات قابل توجهی انجام دادهاند که به کشفیات و دستگیری تعدادی از متهمان و مجرمان منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: این طرحها به قوت خود باقی است و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
کشف ۱۷ قبضه سلاح جنگی
فرمانده انتظامی استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به نوع سلاحهای کشفشده گفت: از مجموع ۷۵ قبضه سلاح غیرمجاز کشفشده، ۱۷ قبضه سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری بوده است.
سردار القاصیمهر همچنین با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت گفت: همراهی و همکاری مردم با پلیس و حمایت سایر دستگاهها، سازمانها و بهویژه هماهنگی با دستگاه قضایی در برقراری امنیت و آرامش در استان مؤثر است.
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