به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جشن «زنگ مهر مقاومت» که در دبیرستان دخترانه ۹ دی شهرک امام حسین(ع) یاسوج برگزار شد، با اشاره به جایگاه نامگذاری این مدرسه اظهار کرد: نامگذاری مدرسه به نام ۹ دی یادآور بیعت ملت ایران با ولایت فقیه و یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر کشور است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف با هدف مشترک و روحیه ایستادگی حرکت کرده است، افزود: جایگاه کشور و تکتک مردم پس از تحولات اخیر تغییر کرده و ارتقا یافته است و باید متناسب با این شرایط، نگاه و رفتار جدیدی شکل بگیرد.
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: امروز هر جای جهان بروید، به احترام ایرانی میایستند و از عظمت ایرانیان یاد میکنند.
آقامحمدی با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران و آمریکا گفت: ایران در برابر یک ابرقدرت با استواری ایستاده و شرایطی ایجاد شده که آمریکا در منطقه با چالشهای جدی مواجه شده است.
وی ادامه داد: در حالی که برخی تصور میکردند ایرانیها به دنبال مذاکره هستند، طرف مقابل نیز مسیرهای مذاکره را دنبال کرد و مذاکرهکنندگان ایرانی با عزت و اقتدار سخن گفتند.
شجاعت؛ میراث نسلهای گذشته
قائممقام وزیر کشور در ستاد توانمندسازی محلات کمبرخوردار در ادامه با تأکید بر اهمیت شجاعت در مسیر پیشرفت جامعه گفت: ملت ایران امروز از ظرفیتهای بزرگی برخوردار است و برای رسیدن به کمال باید مسیر شجاعت را طی کند.
وی خطاب به دانشآموزان یاسوجی اظهار کرد: شجاعت از پدران و نیاکان شما به ارث رسیده و سرزمین شما به شجاعت شهرت دارد، بنابراین باید با شهیدان خود زندگی کنید و آنان را حاضر و ناظر بدانید.
آقامحمدی افزود: شهید زنده است و حضور شهدا نباید تنها به وجود پیکر آنان محدود شود؛ برخی شهدا پیکر کامل ندارند، اما حضور معنوی آنان همچنان پابرجاست و میتوان از این سرمایه معنوی برای ساختن آینده ایران بهره گرفت.
جوانان؛ سرمایه اصلی کشور
وی نسل جوان را سرمایه اصلی کشور دانست و تصریح کرد: ایران تا ۲۵ سال آینده همچنان از جمعیت جوان برخوردار خواهد بود و این موضوع یک فرصت طلایی برای کشور محسوب میشود.
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نسل جوان باید مسیر جدیدی را بر پایه توانایی، مسئولیتپذیری، تلاش، دانش و ساختن آینده کشور دنبال کند.
آقامحمدی با اشاره به ارزش زمان در زندگی انسان اظهار کرد: اگر عمر متوسط انسان را ۱۰۰ سال در نظر بگیریم، هر فرد حدود سه میلیارد و ۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ثانیه فرصت دارد و همه انسانها از این سرمایه زمانی برخوردارند.
وی افزود: تلف کردن این ثانیهها خطرناک است و نباید اجازه داد زمان با بیتفاوتی سپری شود؛ کار، تلاش، فکر، اندیشه و حرکت باید جایگزین بیتفاوتی شود.
همافزایی علمی؛ مسیر پیشرفت کشور
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری کشور گفت: اگر امروز توانمندیهایی مانند موشک نقطهزن در اختیار کشور قرار دارد، نتیجه تلاش یک فرد یا یک رشته علمی نیست.
وی ادامه داد: دانش فیزیک، شیمی، مکانیک، هواشناسی، مدیریت، اقتصاد و هوش مصنوعی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و مجموعه این علوم به شکلگیری توانمندیهای پیشرفته کشور کمک کرده است.
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر معلم و دانشگاه بخشی از مسیر پیشرفت علمی را طی کرده است، گفت: عزت و پیشرفت حاصل اراده جمعی، همافزایی علمی و استفاده درست از فرصتهاست.
وی تأکید کرد: اگر همه مردم اراده کنند و ثانیههای خود را در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور به کار بگیرند و لحظهای از وقت خود را تلف نکنند، زمینه تحقق آرمانهای بزرگ فراهم خواهد شد.
آقامحمدی در پایان با اشاره به آیه «وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ» گفت: اگر عمر به فرصت و عمل تبدیل نشود، انسان در خسران خواهد بود و فرصتهای از دسترفته نیز بازنمیگردند.
وی با تشبیه عمر به سرمایهای که باید پیش از پایان فرصت استفاده شود، خطاب به دانشآموزان بر ضرورت قدرشناسی از زمان، تلاش برای آینده و پیمان با آرمانهای شهدا تأکید کرد.
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