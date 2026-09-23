به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضیزاده ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی مرحله استانی مسابقات «میدانیار» در فرمانداری گچساران اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ گروه در مراحل مختلف این مسابقات در استان شرکت کردند و پس از برگزاری مرحله شهرستانی، تیمهای برتر برای حضور در مرحله استانی مشخص شدند.
وی افزود: بیش از ۳۰ تیم برتر در بخش برادران و خواهران به مرحله استانی راه یافتهاند و این مرحله روزهای چهارم و پنجم مهرماه در گچساران برگزار خواهد شد.
۸۰ درصد زیرساختها آماده است
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مرحله استانی از نظر سطح رقابت و کیفیت اجرا با مرحله شهرستانی تفاوت خواهد داشت و برخی آیتمها متناسب با سطح استانی تغییر میکند.
فرضیزاده با اشاره به آمادگی گچساران برای میزبانی این رقابتها گفت: حدود ۸۰ درصد زیرساختهای مورد نیاز آماده شده و باید ۲۰ درصد باقیمانده نیز در فرصت محدود پیشرو تکمیل شود.
وی با قدردانی از فرماندار گچساران، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان بیان کرد: کیفیت مناسب برگزاری مرحله شهرستانی و تلاش مجموعه شهرستان برای فراهم کردن زیرساختها، از دلایل انتخاب گچساران برای میزبانی مرحله استانی بوده است.
پیشبینی حضور بیش از ۲۰۰ نفر
فرضیزاده ادامه داد: در مرحله استانی باید علاوه بر ارتقای کیفیت آیتمهای مسابقات، امکانات مربوط به اسکان و پذیرایی نیز پیشبینی شود و حضور بیش از ۲۰۰ نفر در برنامهها مورد انتظار است.
وی گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات شب چهارم مهرماه برگزار میشود و شب پنجم مهرماه نیز مراسم اختتامیه، اعلام نتایج و معرفی تیمهای برتر برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برای مراسم اختتامیه از مسئولان استانی، اعضای شورای تأمین استان، فرمانداران شهرستانها و مسئولانی که در مراحل شهرستانی نقش داشتهاند دعوت میشود.
وی بر ضرورت تکمیل سریع زیرساختهای باقیمانده تأکید کرد و افزود: با توجه به حضور شرکتکنندگان و مهمانان، همه نیازهای مربوط به اسکان، پذیرایی و اجرای مسابقات باید در فرصت باقیمانده آماده شود.
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