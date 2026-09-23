  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

نماهنگ «پهلوونِ بابا» منتشر شد؛ همای برای هفته دفاع مقدس خواند

نماهنگ «پهلوونِ بابا» منتشر شد؛ همای برای هفته دفاع مقدس خواند

نماهنگ «پهلوونِ بابا» هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس با هدف بازخوانی مفاهیم ایستادگی، دلاوری و فداکاری منتشر شد.

دریافت 34 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «پهلوونِ بابا» هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس و با روایت داستان ۲ دوست از ۲ نسل و ۲ میدان جنگ، با هدف بازخوانی مفاهیم ایستادگی، دلاوری و فداکاری منتشر شد.

«پهلوونِ بابا» قصه ۲ دوست را روایت می‌کند؛ یکی از آنان در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و دیگری در جنگ رمضان حضور داشته است. این اثر با پیوند دادن روایت‌های ۲ نسل، به مفاهیمی همچون ایستادگی، دلاوری و فداکاری می‌پردازد.

خوانندگی این نماهنگ را محمدرضا اسحاقی و پرواز همای برعهده دارند و موسیقی و تنظیم آن توسط زمان اسماعیلی انجام شده است. مریم رزاقی و پونه نکویی نیز شاعران این اثر هستند. محمود صالحی مدیر تولید موسیقی و پیام میرتبریزیان تهیه‌کننده و کارگردان «پهلوونِ بابا» هستند.

این نماهنگ به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌های تهران، مازندران و گیلان تهیه شده است.

کد مطلب 6956314
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها