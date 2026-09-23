نماهنگ «پهلوونِ بابا» منتشر شد؛ همای برای هفته دفاع مقدس خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «پهلوونِ بابا» همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و با روایت داستان ۲ دوست از ۲ نسل و ۲ میدان جنگ، با هدف بازخوانی مفاهیم ایستادگی، دلاوری و فداکاری منتشر شد.
«پهلوونِ بابا» قصه ۲ دوست را روایت میکند؛ یکی از آنان در جنگ هشتساله ایران و عراق و دیگری در جنگ رمضان حضور داشته است. این اثر با پیوند دادن روایتهای ۲ نسل، به مفاهیمی همچون ایستادگی، دلاوری و فداکاری میپردازد.
خوانندگی این نماهنگ را محمدرضا اسحاقی و پرواز همای برعهده دارند و موسیقی و تنظیم آن توسط زمان اسماعیلی انجام شده است. مریم رزاقی و پونه نکویی نیز شاعران این اثر هستند. محمود صالحی مدیر تولید موسیقی و پیام میرتبریزیان تهیهکننده و کارگردان «پهلوونِ بابا» هستند.
این نماهنگ به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای تهران، مازندران و گیلان تهیه شده است.
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