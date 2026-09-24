حجتالاسلام مصطفی جهانشاهی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچقدر در حوزه تکریم و توجه به فعالان قرآنی و بهویژه حافظان نوجوان تلاش کنیم، زمینه ایجاد انگیزه بیشتر در این نسل برای فعالیتهای قرآنی فراهم میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: نوجوانان و جوانان قرآنی استان از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردارند و با حمایت و فراهم کردن زمینه فعالیت، میتوانند در عرصههای مختلف قرآنی ملی و بینالمللی بدرخشند.
جهانشاهی با اشاره به نقش قرآن در زندگی گفت: انس با قرآن و بهرهگیری از آموزههای آن میتواند در تربیت اخلاقی و شکلگیری سبک زندگی نوجوانان و جوانان اثرگذار باشد و توجه بیشتر به فعالیتهای قرآنی، زمینه بهرهمندی جامعه از این ظرفیت را فراهم میکند.
سیستان و بلوچستان نیز در سالهای گذشته با برخورداری از حافظان، قاریان و فعالان قرآنی، نمایندگانی در رقابتهای ملی و بینالمللی داشته که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در این حوزه است.
نظر شما