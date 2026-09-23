به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، کتاب «صد سال تئاتر بیگانه در ایران» به نویسندگی ناصر آقایی و نمایشنامههای «سونات ارواح» و «کلیدهای بهشت» نوشته آوگوست استریندبرگ و ترجمه ناصر آقایی که توسط نشر «آماره» منتشر شدهاند، روز جمعه سوم مهر در قالب سیزدهمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر رونمایی میشوند.
شهرام زرگر مدرس، مترجم و پژوهشگر تئاتر، منوچهر اکبرلو مدرس، منتقد و پژوهشگر تئاتر و هومن بنائی پژوهشگر، منتقد و روزنامهنگار هنرمندانی هستند که در این ویژه برنامه به معرفی، تحلیل و بررسی ابعاد مختلف آثار یاد شده و جایگاه آنها در تاریخ درام میپردازند.
کتاب «صد سال تئاتر بیگانه در ایران» اثری پژوهشی در حوزه بررسی سیر تحول تئاتر غیربومی در فضای فرهنگی ایران است که در راستای اهداف فرهنگی مجموعه «آماره» برای بازخوانی تاریخ تئاتر با تالیف ناصر آقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
نمایشنامههای «سونات ارواح» و «کلیدهای بهشت» هم عنوان ۲ اثر مشهور و شاخص آوگوست استریندبرگ نمایشنامهنویس سوئدی و از بنیانگذاران تئاتر مدرن است که اخیرا توسط ناصر آقایی ترجمه شده و قرار است در این ویژه برنامه رونمایی شوند.
سیزدهمین ویژهبرنامه «جمعههای تئاتر شهر» ساعت ۱۷ روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ با همراهی نشر «آماره» در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان آزاد است.
ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامههایی چون «اکران فیلمتئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامهخوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
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