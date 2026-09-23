به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، «کلاژ بیضایی» از اول مهر در تماشاخانه جوانمرد روی صحنه می‌رود و هم‌زمان با آغاز دور سوم پیش‌فروش بلیت‌های نمایش، علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی می‌توانند با مراجعه به سایت «تیوال» نسبت به تهیه بلیت این اثر اقدام کنند.

این نمایش که برداشتی آزاد از چندین نمایشنامه بهرام بیضایی است، توسط «کمپانی تئاتر جوانان ایران» روی صحنه می‌رود.

گروه اجرایی برای حمایت از مخاطبان هنر تئاتر و تسهیل دسترسی علاقه‌مندان، برای سه روز نخست اجرا، تخفیف ۵۰ درصدی درنظر گرفته است. در این نمایش، سجاد قربانی کارگردان، سجاد افشاریان تهیه‌کننده، جواد مولانیا مشاور کارگردان و امیرحسین جوانی به‌عنوان مجری طرح حضور دارند.

همچنین مبینا معظمی، سیمین ضیائیان، ستایش ابراهیمی و سجاد قربانی به‌عنوان بازیگر در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

با توجه به ماهیت اثر، موسیقی نقشی کلیدی در «کلاژ بیضایی» ایفا می‌کند و گروهی از نوازندگان اجرای موسیقی زنده را برعهده دارند که شامل نوازندگان قانون ستایش موسوی‌وند، ماهسان کامکار و پارمیس ملکان و نوازندگان کوبه‌ای آیدا شجاعی‌فر، صبا غلامی و امین کرانی‌زاده است.

نمایش «کلاژ بیضایی» هرشب ساعت ۱۸:۳۰ در خانه تئاتر تماشاخانه جوانمرد، پذیرای مخاطبان است. علاقه‌مندان برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.