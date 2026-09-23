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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

اکران مردمی فیلم «جانشین» در سینما سپیدرود رشت

اکران مردمی فیلم «جانشین» در سینما سپیدرود رشت

رشت- همزمان با هفته دفاع مقدس اکران مردمی فیلم «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و با حضور عوامل فیلم، در سینما سپیده رود رشت با استقبال پرشور مخاطبان روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر،عصر چهارشنبه در دومین روز از هفته دفاع مقدس فیلم «جانشین» به کارگردانی «مهدی شامحمدی» به همت معاونت فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان در سینمای سپید رود رشت اکران عمومی شد .

این اثر که به همت بنیاد فرهنگی هنری روایت فتح تولید شده است، روایتی از دلاوری‌های شهید حسین املاکی، یکی از فرمانده هان دوران دفاع مقدس لنگرود است؛ شهیدی که با تدابیر هوشمندانه خود، سرنوشت جنگ در غرب کشور را تغییر داد.

جانشین قصه فرمانده شهید «حسین املاکی»؛ فرمانده‌ای که رهبر شهید انقلاب درباره او گفته بودند: قهرمان یعنی این!

آرمان درویش، شکیب شجره، امیرحسین هاشمی، سارا توکلی، هادی شیخ الاسلامی، پیمان نوری ، میلاد رفاقتی ، حسین اثباتی، محمد صدیقی مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی ، رضا نوری و با حضور امیر آقایی از بازیگران این اثر هستند.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «جانشین» آمده است:جایی که سرنوشت یک عملیات می تواند سرنوشت جنگ و حتی یک کشور را تغییر دهد

اکران مردمی فیلم «جانشین» در سینما سپیدرود رشت

این اثر محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح و تهیه‌شده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با مشارکت ستاد کنگره ۸هزار شهید استان گیلان که محصول عملکردی دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان است .

کد مطلب 6956719

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