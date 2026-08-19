به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، دهمین رویداد «جمعه‌های تئاتر شهر» روز جمعه ۳۰ مرداد به برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع «تاثیر هوش مصنوعی بر ترجمه» توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر اختصاص پیدا کرده است.

آبتین گلکار مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، نرگس یزدی مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، حمید دشتی مترجم و مدرس ترجمه، محمدرضا ترک تتاری مترجم، نویسنده و مدرس ترجمه از جمله کارشناسانی هستند که در دهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» با موضوع «تاثیرهوش مصنوعی بر ترجمعه» به ارائه نقطه نظرات خود می پردازند.

دهمین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاتر شهر» توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان آزاد است.

ویژه برنامه «جمعه‌های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.