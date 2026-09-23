به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اپرای «عشق» به طراحی، نویسندگی و کارگردانی بهروز غریبپور و با حمایت بنیاد رودکی از ۷ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تالار فردوسی روی صحنه میرود.
اپرای «عشق» روایتی از حکایت شیخ صنعان و دختر ترساست؛ یکی از حکایتهای ماندگار «منطقالطیر» فریدالدین عطار نیشابوری، روایتی که در جهان شرق سینهبهسینه نقل شده و اکنون با عنوان «اپرای عشق» در قالب اپرا و با بهرهگیری از هنر عروسکی به صحنه میآید.
شورا کریمی آهنگسازی این اپرا را بر عهده دارد. قاسم رحمتی، غنچه نادگران و سحر یوسفی نیز دستیاران پروژه هستند.
آواگران این اپرا داوود آزاد، روشنک کیمنش، حسین پیرحیاتی، رهام خورشیدوند، اسماعیلالله دادیان، محمدرضا موسوی، سینا سازگاری، نادر گهرسودی، کیمیا خازنی، آرش خازنی، حامد فقیهی، محمدرضا پورمقدم، رحمن تکدهقان، امیرمسعود خسروی، محسن محبی، مهدی اکبری نفتچالی، مهدی اصغرپور، فراز قوامی، محمدحسین رضایی، جلال سعادت و بهروز غریبپور هستند.
فرزانه ناظمی، شیدا لسانصدق، غنچه نادگران، نیلوفر ساسانی، زهرا نصراله، سارا رحیمی، نازنین یزدانی، بهار اسماعیلی، زهرا کیوانی، هلیا عباسی، محمدجواد امیری، ملیکا مهدویزاده، بهروز بختآور، رضوان سنجابی، بهار هاشمی و نرگس خنجری نیز بهعنوان بازیدهندگان در این اثر حضور دارند.
دیگر عوامل این اثر عبارتند از امیرحسین میرشادی طراح پوستر، بروشور و موارد تبلیغاتی، قاسم رحمتی تایپوگرافی و خوشنویسی اثر، حسین ادریس نورپرداز و مسئول اتاق فرمان و احمد محمدی پشتیبانی فنی و سرپرستی کارگاه نجاری و تأسیسات صحنه، مینا حسینی، رها احمدی و صادق زرجویان عکاس سولماز فاتحی خامنه مسئول امور بینالملل و مالی غنچه نادگران مسئول روابط عمومی و رسانهای.
اپرای «عشق» از ۷ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۰ در تالار فردوسی اجرا میشود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این اثر به سامانه تیوال مراجعه کنند.
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