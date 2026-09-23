صدیقی: آیت الله شبیری زنجانی در قله علم و تقوا قرار داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ارتحال این مرجع فقید، از ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی و معنوی وی یاد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین صدیقی آیتالله شبیری زنجانی را در عرصههای مختلف دینی و علمی الگویی برجسته دانست و گفت: آن مرحوم در اصالت، دیانت، تقوا، اخلاق، علم، تتبع و تحقیق جایگاهی ممتاز داشت.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و تربیتی این مرجع فقید افزود: تواضع، طلبهنوازی و اهتمام به تربیت عالمان از دیگر ابعاد شخصیتی آیتالله شبیری زنجانی بود و ایشان در رشتههای مختلف علوم اسلامی در قله قرار داشت.
این استاد حوزه با اشاره به ویژگیهای معنوی آیتالله شبیری زنجانی بیان کرد: آن مرحوم از نفسی پاک و روحی مزکّا برخوردار بود و همین ویژگیهای اخلاقی و معنوی، جایگاه ویژهای برای وی در میان حوزویان و مردم ایجاد کرده بود.
صدیقی با اشاره به شناخت اقشار مختلف از آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: با وجود تفاوت سلیقهها، درباره این مرجع بزرگوار کمترین شبههای وجود نداشت و ایشان از مقبولیت عمومی برخوردار بود.
وی با بیان اینکه از دوران کودکی با شخصیت آیتالله شبیری زنجانی آشنا بوده است، گفت: ما از همان کودکی بر سر سفره ایشان بزرگ شدیم و این شخصیت نورانی همواره برای اطرافیان و محیطی که در آن حضور داشت، منشأ خیر و برکت بود.
حجتالاسلام والمسلمین صدیقی با توصیف آیتالله شبیری زنجانی به شخصیتی ثابت و نورانی افزود: این عالم فقید در هر جایی که حضور داشت، برای آن محیط مفید و مبارک بود و آثار علمی و اخلاقی وی در میان حوزویان و شاگردانش باقی خواهد ماند.
وی در پایان با ابراز تأسف از ارتحال این مرجع فقید گفت: حوزه علمیه با فقدان این شخصیت بزرگ، عالمی برجسته را از دست داده است و جای خالی چنین عالمی برای جامعه علمی و حوزوی احساس خواهد شد.
قم- امام جمعه سابق تهران با اشاره به ابعاد علمی و اخلاقی آیتالله شبیری زنجانی، وی را عالمی برخوردار از تقوا، تحقیق، تواضع و مقبولیت عمومی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ارتحال این مرجع فقید، از ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی و معنوی وی یاد کرد.
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