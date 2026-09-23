به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار ظهر چهارشنبه در غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: بزرگداشت و تکریم شهیدان تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی حماسهها، فداکاریها و مجاهدتهای ملت ایران است.
وی با بیان اینکه سیره شهدا از گنجینههای ارزشمند دوران دفاع مقدس به شمار میرود، افزود: توجه به سبک زندگی و وصایای شهیدان میتواند مسیر حرکت نسل جوان را در پاسداری از ارزشهای انقلاب و آرمانهای شهدا روشن کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین به نقش هیئتهای مذهبی در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی در استان مازندران فعالیت دارند که علاوه بر برنامههای مذهبی، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و محرومیتزدایی نیز نقشآفرینی میکنند.
حجتالاسلام شریفتبار، تعظیم شعائر دینی و احیای معارف اهل بیت (ع) را از مهمترین مأموریتهای هیئتهای مذهبی دانست و ادامه داد: کانونهای مذهبی با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مؤمن و فعالان فرهنگی میتوانند زمینه گسترش معارف دینی، تقویت اخلاق و تربیت نسل آینده را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هیئتهای مذهبی و پیوند آن با فرهنگ ایثار و شهادت میتواند در تقویت سرمایههای معنوی جامعه و انتقال ارزشهای دینی به نسلهای جدید مؤثر باشد.
نظر شما