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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

فعالیت ۴۵۰۰ هیئت مذهبی مازندران در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی

فعالیت ۴۵۰۰ هیئت مذهبی مازندران در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی

قائمشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از فعالیت ۴۵۰۰ هیئت مذهبی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار ظهر چهارشنبه در غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: بزرگداشت و تکریم شهیدان تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی حماسه‌ها، فداکاری‌ها و مجاهدت‌های ملت ایران است.

وی با بیان اینکه سیره شهدا از گنجینه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود، افزود: توجه به سبک زندگی و وصایای شهیدان می‌تواند مسیر حرکت نسل جوان را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های شهدا روشن کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین به نقش هیئت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی در استان مازندران فعالیت دارند که علاوه بر برنامه‌های مذهبی، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت‌زدایی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار، تعظیم شعائر دینی و احیای معارف اهل بیت (ع) را از مهم‌ترین مأموریت‌های هیئت‌های مذهبی دانست و ادامه داد: کانون‌های مذهبی با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای مؤمن و فعالان فرهنگی می‌توانند زمینه گسترش معارف دینی، تقویت اخلاق و تربیت نسل آینده را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هیئت‌های مذهبی و پیوند آن با فرهنگ ایثار و شهادت می‌تواند در تقویت سرمایه‌های معنوی جامعه و انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های جدید مؤثر باشد.

کد مطلب 6956373

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