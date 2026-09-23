به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش روز چهارشنبه در جلسه بررسی طرح جامع حسینیه اعظم زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه یازدهم فروردین، گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه و با دستور استاندار زنجان، ستاد بازسازی حسینیه اعظم تشکیل شد و با توجه به جایگاه این مجموعه، استاندار ریاست این ستاد را بر عهده گرفت.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف مرتبط با موضوع نیز در این ستاد حضور یافتند و با توجه به اینکه طرح جامع حسینیه اعظم پیش از این در دستور کار هیئت امنا قرار داشت، پس از حادثه روند بررسی و تعیین تکلیف آن با سرعت بیشتری دنبال شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری زنجان نیز بازنگری طرح را در دستور کار قرار دادند و طرح نهایی برای بررسی و تصویب در کمیسیون ماده پنج ارائه شده است.

بیات‌منش با اشاره به توسعه عرصه حسینیه اعظم گفت: این مجموعه در گذشته در محدوده‌ای حدود هفت هزار مترمربع قرار داشت، اما با بازگشایی معابر و آزادسازی‌های انجام‌شده، حدود ۲۰ هزار مترمربع از فضای پیرامونی در اختیار مجموعه قرار گرفته است.

وی توسعه این محدوده را حاصل نیت خیر و همراهی مردم زنجان دانست و افزود: بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز نیز با همراهی مردم و نذورات آنان تأمین شده و در اختیار پروژه قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و مالی برای اجرای طرح، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در قوانین و بودجه وجود دارد، از جمله ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضوابط بودجه سال ۱۴۰۴، امکان استفاده از منابع مختلف برای پیشبرد این پروژه وجود دارد.

بیات‌منش اضافه کرد: همچنین اوقاف می‌تواند با استفاده از ظرفیت املاک و زمین‌های در اختیار خود و از طریق مولدسازی، بخشی از منابع مورد نیاز طرح را تأمین کند و شرکت بازآفرینی شهری نیز از ظرفیت‌های موجود خود برای اجرای پروژه استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه محله حسینیه در زمره محلات هدف بازآفرینی شهری قرار دارد، گفت: این محله یکی از ۱۷ محله هدف بازآفرینی شهر زنجان است و تلاش مدیریت استان بر این است که پس از نهایی‌شدن طرح، مصوبات جلسه با جدیت پیگیری شود تا عملیات اجرایی آن وارد مرحله عملیاتی شود.

اجرای طرح توسعه حسینیه اعظم ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان نیز در این جلسه گفت: برآورد اولیه برای اجرای طرح توسعه حسینیه اعظم حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از این منابع باید از ظرفیت‌های استانی و بخشی نیز از محل منابع بازآفرینی شهری تأمین شود.

علیرضا فیروزفر با اشاره به حادثه یازدهم فروردین و آسیب‌های واردشده به این مجموعه اظهار کرد: در این حادثه بخش قابل توجهی از توان لجستیکی حسینیه اعظم و حدود سه هزار مترمربع از بخش‌های این مجموعه آسیب دید.

وی با تشریح روند توسعه حسینیه اعظم افزود: این مجموعه در ابتدا مسجدی حدود ۲۰۰ مترمربعی با یک حیاط بود و مجموع عرصه آن حدود ۷۰۰ مترمربع وسعت داشت، اما طی سال‌های گذشته معابر و اراضی پیرامونی با نذورات و همراهی مردم زنجان آزادسازی شد.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ادامه داد: عرصه فعلی مجموعه به حدود ۲۰ هزار مترمربع و اعیان آن نیز به حدود ۲۰ هزار مترمربع رسیده است.

فیروزفر با اشاره به سابقه مطالعات بازآفرینی محدوده حسینیه اعظم گفت: از سال ۱۳۸۵ مطالعاتی با مشارکت اساتید دانشگاه درباره وضعیت این منطقه انجام شد و نتایج مطالعات نشان داد که محدوده حسینیه از نظر شاخص‌هایی مانند ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری، شرایط فرسوده‌ای دارد.

وی افزود: بر همین اساس، تهیه طرح توسعه حسینیه اعظم در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ نیز با بازنگری و تصویب طرح تفصیلی شهر زنجان، لکه‌ای برای اجرای طرح جامع حسینیه اعظم پیش‌بینی شد.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مختلف پس از حادثه اخیر بیان کرد: استانداری، نمایندگان مردم در مجلس، اوقاف، شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره‌کل راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح توسعه حسینیه اعظم همکاری کردند و همراهی مجموعه‌های مختلف، روند پیگیری طرح را تسهیل کرده است.

تعیین تکلیف ۱۷ واحد مسکونی در گام نخست طرح

فیروزفر با اشاره به الزامات اجرای طرح بازآفرینی حسینیه اعظم اظهار کرد: در مرحله نخست باید ۱۷ واحد مسکونی تعیین تکلیف و آزادسازی شود که هشت واحد کاملاً تخریبی، پنج واحد فرسوده و فاقد ارزش بازسازی و پنج واحد نیز دارای بازسازی نسبی هستند و همچنان در محدوده طرح قرار دارند.

وی افزود: ارزیابی کارشناسی این واحدها هنوز به طور کامل انجام نشده است و امیدواریم این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا زمینه آزادسازی و آغاز عملیات اجرایی طرح فراهم شود.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه اجرای کامل طرح به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از این منابع را از ظرفیت‌های موجود در استان تأمین کنیم و در کنار آن از ظرفیت‌های شرکت بازآفرینی شهری و سایر ردیف‌های اعتباری استفاده شود.

فیروزفر همچنین از وجود یک ملک متعلق به حسینیه اعظم در منطقه گلشهر کاظمیه خبر داد و گفت: این ملک می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح را تأمین کند و درخواست ما این است که برای تغییر کاربری آن مساعدت لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، برای این ملک ۶۰ درصد کاربری تجاری و ۴۰ درصد کاربری فرهنگی پیش‌بینی شده است و در صورت امکان یکپارچه‌شدن کاربری تجاری، می‌توان بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز ساخت‌وساز و اجرای طرح توسعه حسینیه اعظم را از این محل تأمین کرد.

عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان خاطرنشان کرد: درخواست دیگر هیئت امنا، استفاده از ظرفیت منابع شرکت بازآفرینی شهری و سایر ردیف‌های اعتباری برای تأمین هزینه‌های اجرای طرح است تا پس از نهایی‌شدن طرح جامع، عملیات اجرایی توسعه حسینیه اعظم بدون وقفه آغاز شود.