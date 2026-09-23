حجتالاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه مراسم بازگشایی مدارس، با تبریک آغاز سال تحصیلی، ضمن تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش دانشآموزان در کنار توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی، اظهار کرد: دانشآموزان باید در کنار فراگیری علم، ادب و احترام را نیز بیاموزند و این دو موضوع را در زندگی خود به کار بگیرند.
وی افزود: علم و دانش موجب روشنایی زندگی انسان میشود و همانگونه که با رفتن برق، تاریکی بر محیط حاکم میشود و امکان دیدن کاهش مییابد، دانش نیز موجب روشن شدن مسیر زندگی انسان و افزایش آگاهی میشود.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: دانشآموز واقعی کسی است که طالب علم و دانش باشد و برای رسیدن به آگاهی و روشنایی تلاش کند؛ بنابراین باید فرهنگ علمآموزی از همان دوران مدرسه در میان دانشآموزان تقویت شود.
دهشیری تصریح کرد: در کنار علم، ادب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و احترام گذاشتن به دیگران، درست صحبت کردن، قطع نکردن سخن دیگران، گوش دادن به صحبتهای معلم و احترام به پدر و مادر از مهمترین جلوههای ادب در زندگی دانشآموزان است.
وی بیان کرد: دانشآموز باید در برابر توصیههای درست والدین و معلمان مسئولیتپذیر باشد و نظم، احترام و توجه به سخنان بزرگترها را در رفتار روزمره خود نشان دهد؛ چراکه علم بدون ادب نمیتواند انسان را به جایگاه شایسته برساند.
امامجمعه اردستان تاکید کرد: همانگونه که در آموزههای اخلاقی نیز بر پیوند ادب و خرد تأکید شده است، دانشآموزان باید بدانند که ادب نشانه شخصیت و رشد انسان است و رعایت آن در مدرسه، خانه و جامعه ضروری است.
دهشیری اضافه کرد: آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی برای توجه بیشتر به علم، ادب و تربیت است و دانشآموزان باید با انگیزه و جدیت مسیر یادگیری را آغاز کنند و در کنار درس خواندن، یاد و نام شهدا و ارزشهای دفاع مقدس را نیز گرامی بدارند.
وی یادآور شد: در هفته دفاع مقدس، یاد و نام شهدای دانشآموز، شهدای دفاع مقدس و شهدای اقتدار منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و نسل جدید با فداکاریها و ایثارگریهای شهدا آشنا شود تا فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه زنده بماند.
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