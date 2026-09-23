آینده خزر در گرو تبدیل اراده سیاسی به اقدامات عملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خورسند در آیین افتتاح هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر در تهران، ضمن خوشآمدگویی به مقامات و هیئتهای عالیرتبه کشورهای ساحلی، اظهار کرد: مایه خرسندی و افتخار جمهوری اسلامی ایران است که میزبان این نشست در سطح عالیرتبه باشد.
وی با بیان اینکه دریای خزر برای کشورهای ساحلی صرفاً یک پهنه آبی مشترک نیست، افزود: خزر بخشی از تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و زندگی میلیونها انسان در منطقه است و سرنوشت محیطزیستی آن، سرنوشت مشترک همه کشورهای ساحلی به شمار میرود.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر بهعنوان یکی از چالشهای مهم کنونی، تصریح کرد: هیچیک از کشورهای ساحلی نمیتواند نسبت به تحولات این دریا، بهویژه پدیده کاهش سطح آب، بیتفاوت باشد.
خورسند با اشاره به نزدیک شدن به بیستوچهارمین سال تصویب کنوانسیون تهران، گفت: این کنوانسیون حاصل یک درک مشترک میان کشورهای ساحلی است و حفاظت از محیط زیست خزر نیازمند همکاری، گفتوگو، مسئولیتپذیری و اقدامات هماهنگ همه کشورهای منطقه است.
وی تغییرات اقلیمی و کاهش تراز آب، آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفت و گاز، حملونقل دریایی، ورود آلایندهها از حوزههای آفشور، کاهش تنوع زیستی، فشار بر ذخایر آبزی و تهدیدهای فزاینده علیه زیستبومهای ساحلی و تالابی را از جمله چالشهای جدی و درهمتنیده دریای خزر برشمرد.
خورسند تأکید کرد: این چالشها مرز سیاسی نمیشناسند و راهکار آنها نیز نمیتواند صرفاً ملی باشد؛ از این رو، همکاری میان کشورهای ساحلی و ارائه راهکارهای عملی و مشترک ضرورتی اجتنابناپذیر است.
دبیر اجرایی هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران، این نشست را فرصتی برای تقویت همکاریهای موجود و شتاب بخشیدن به اجرای پروتکلهای کنوانسیون تهران دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که همکاری محیطزیستی در دریای خزر، علاوه بر یک ضرورت محیطزیستی، زمینهای برای تقویت اعتماد، گفتوگو و همکاریهای منطقهای است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان و هیئتهای مذاکرهکننده کشورهای ساحلی و عوامل اجرایی برگزاری نشست، از همکاری وزارت امور خارجه، دبیرخانه خزر و همکاران سازمان حفاظت محیط زیست و حمایت ریاست سازمان، دکتر شینا انصاری، تقدیر کرد.
خورسند ابراز امیدواری کرد تصمیمات این اجلاس از سطح تعهدات سیاسی فراتر رفته و به اقدامات مشخص، قابل اندازهگیری و قابل پیگیری برای حفاظت از دریای خزر منجر شود.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک کشورهای ساحلی در قبال نسلهای آینده گفت: درک مشترک ما امانتی برای نسلهای آینده است و مسئولیت ما تنها حفاظت از وضعیت امروز خزر نیست، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم نسلهای آینده نیز بتوانند از منابع، تنوع زیستی و ظرفیتهای اقتصادی این دریا بهرهمند شوند.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست در پایان ضمن خوشآمدگویی مجدد به مهمانان عالیرتبه، ابراز امیدواری کرد هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران گامی مؤثر در مسیر حفاظت بلندمدت از محیط زیست دریای خزر و تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی باشد.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر اجرایی هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران گفت: آینده دریای خزر در گرو تبدیل اراده سیاسی به اقدامات عملی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خورسند در آیین افتتاح هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر در تهران، ضمن خوشآمدگویی به مقامات و هیئتهای عالیرتبه کشورهای ساحلی، اظهار کرد: مایه خرسندی و افتخار جمهوری اسلامی ایران است که میزبان این نشست در سطح عالیرتبه باشد.
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