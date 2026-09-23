به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رامسر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش نسل آینده اظهار کرد: مدارس صرفاً محل آموزش نیستند، بلکه پنجرهای برای کسب دانایی و تجربه و زمینهساز شکلگیری ایران قوی به شمار میروند.
وی با اشاره به بارندگیهای اخیر در شهرستان رامسر افزود: در پی بارندگیهای اخیر، به برخی شریانهای ارتباطی روستایی آسیب وارد شد و در حوزه مرکزی و منطقه دالخانی نیز شاهد رانش زمین بودیم که در صورت پیگیری نشدن و انجام اقدامات پیشگیرانه، میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود.
فرماندار رامسر با بیان اینکه در پی این شرایط احتمال قطع ارتباط با چندین روستا وجود دارد، گفت: باید پیش از وقوع بحران، نقاط آسیبپذیر شناسایی و برای رفع مشکلات آنها اقدام شود.
قبادیان ادامه داد: در حوزه شهری و در لایههای سطحی، اقدامات اولیه انجام شده و خوشبختانه خسارات گستردهای نداشتیم، اما از نظر ماشینآلات و تجهیزات با کمبود مواجه هستیم و این موضوع در زمان بروز حوادث میتواند روند مدیریت بحران را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به شرایط منطقه اشکور اظهار کرد: اگر در این منطقه حادثهای رخ دهد، با توجه به شرایط جغرافیایی و محدودیت امکانات، امکان مواجهه با بحران وجود دارد و باید از هماکنون برای آن آمادگی داشت.
فرماندار رامسر خواستار تقویت راهدارخانههای شهرستان شد و گفت: انتظار داریم موضوع تقویت امکانات و تجهیزات راهداری در جلسات مدیریت بحران استان مطرح شود و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای نیز با جدیت بیشتری در این زمینه پای کار باشد.
قبادیان همچنین با اشاره به وضعیت پل عبوری در محدوده چالدره گفت: این پل و محدوده پیرامونی آن در معرض خطر ریزش قرار دارد و لازم است ستاد مدیریت بحران و دستگاههای مسئول، موضوع را بررسی و برای تأمین اعتبار و اجرای اقدامات پیشگیرانه تصمیمگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه متوازن به مناطق مختلف استان اظهار کرد: شائبهای وجود دارد که نگاه اعتباری به شرق استان بیشتر از غرب است؛ انتظار داریم در تخصیص اعتبارات، شرایط و نیازهای منطقه غرب مازندران نیز با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار رامسر همچنین با اشاره به برخی مباحث مربوط به تقسیمات کشوری و ارتباطات منطقهای، گفت: در حالی که در برخی نقاط جهان روندها به سمت ایجاد ساختارهای یکپارچهتر پیش میرود، نباید ظرفیتهای مشترک مناطق همجوار را نادیده گرفت و در این زمینه باید با نگاه کارشناسی و بر اساس منافع مردم منطقه تصمیمگیری شود.
قبادیان در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی گفت: انتظار ویژه ما از مدیریت بحران استان، حمایت از شهرستان رامسر در زمینه تأمین تجهیزات، ماشینآلات، اعتبارات و تقویت زیرساختهای پیشگیرانه است تا پیش از وقوع حادثه بتوانیم نقاط آسیبپذیر را مدیریت کنیم.
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