فخوری: توسعه صنایع فرآوری معادن بانه با مشارکت مردم دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخوری بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استانهای غرب کشور در کردستان، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری بانه اظهار کرد: فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان باید به ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید و اشتغال منجر شود.
وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری معادن، ایجاد شهرک تخصصی لوازم خانگی و استفاده از ظرفیت سرمایههای خرد مردم از جمله مسیرهایی است که میتواند به تقویت فعالیتهای اقتصادی در بانه کمک کند.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت با اشاره به ظرفیت بانه در حوزه لوازم خانگی گفت: با توجه به حضور سرمایهگذاران این حوزه، ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی با مشارکت بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری بانه قابل بررسی است.
فخوری ادامه داد: دولت از ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی توسط بخش خصوصی حمایت میکند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد، بنابراین میتوان از ظرفیت سرمایهگذاران بانه برای راهاندازی این شهرک استفاده کرد.
تأمین مالی واحدهای تولیدی با ظرفیتهای متمرکز
وی همچنین به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی شهرستان اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی میتوانند نیازهای خود در حوزه مواد اولیه و منابع مالی را به وزارتخانه اعلام کنند تا از اعتبارات متمرکز و بستههای حمایتی برای طرحهای اثرگذار استفاده شود.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت درباره ظرفیتهای معدنی بانه نیز اظهار کرد: فعال شدن معدن طلا و سایر معادن شهرستان باید همراه با ایجاد واحدهای فرآوری باشد تا از خامفروشی جلوگیری و ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در منطقه ایجاد شود.
فخوری پیشنهاد کرد برای تأمین مالی طرحهای فرآوری معدنی، ظرفیت سرمایههای خرد مردم شهرستان و پذیرهنویسی عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: با مشارکت مردم در طرحهای اقتصادی، علاوه بر تأمین بخشی از منابع مالی، ساکنان منطقه نیز در منافع حاصل از اجرای پروژهها سهیم میشوند.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت، مشارکت جوامع محلی را یکی از الزامات اجرای طرحهای معدنی دانست و گفت: زمانی که مردم منطقه در یک پروژه اقتصادی ذینفع باشند، همراهی آنان با فعالیتهای معدنی افزایش مییابد و بخشی از مسائل اجتماعی پیرامون این طرحها نیز کاهش پیدا میکند.
فخوری در ادامه به ظرفیت طرح ساماندهی تجارت مرزی اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی تجارت مرزی میتواند به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در کردستان کمک کند و مسائل مربوط به این طرح باید متناسب با شرایط اقتصادی استان بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به پروژههای نیمهتمام صنعتی، معدنی و تجاری کردستان گفت: حدود ۲۶۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان وجود دارد که تکمیل آنها میتواند ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم کند.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت افزود: حدود ۱۳۲ پروژه از این مجموعه بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حدود ۱۳۰ پروژه نیز از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردارند که با رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز، امکان بهرهبرداری از آنها وجود دارد.
فخوری تأکید کرد: رویکرد وزارت صمت در سفرهای استانی و منطقهای، شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی است و تلاش میشود مصوبات جلسات به نتایجی ملموس برای فعالان اقتصادی و مردم منطقه منجر شود.
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