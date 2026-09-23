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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

شتاب بخشی به روند بازسازی پالایشگاه های پارس جنوبی

شتاب بخشی به روند بازسازی پالایشگاه های پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر شتاب‌بخشی به روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب دیده پارس جنوبی با توجه به آمادگی برای تأمین مطمئن سوخت در ماه‌های سرد سال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس ضمن دریافت آخرین گزارش فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای و گزارش‌های بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴، پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ و پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ در این نشست، اظهار کرد: فعالیت‌های قابل‌توجهی در هر سه پالایشگاه در حال انجام است و با توجه به در پیش بودن ماه‌های سرد سال، ضرورت دارد این روند با جدیت ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت نگهداشت تولید گاز در شرایط ناشی از جنگ و پیشبرد سریع روند بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی، بر ضرورت تداوم روند اقدام مجدانه در این حوزه‌ها تأکید کرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به گستردگی فعالیت‌های شرکت نفت و گاز پارس بیان کرد: این شرکت در میان شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، مجموعه‌ای بزرگ با مسئولیت‌های سنگین و پروژه‌های متنوع به شمار می‌رود و متناسب با گستردگی حوزه‌ فعالیت‌ها، حجم کاری قابل توجهی نیز در آن جریان دارد.

بورد ادامه داد: با تلاش کارکنان صنعت نفت در بخش‌های مختلف، فعالیت‌های مطلوبی در مسیر خدمت به کشور انجام شده است که در اوضاع کنونی، امکان اطلاع‌رسانی گسترده درباره بسیاری از اقدام‌ها وجود ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با پیشبرد سریع روند بازسازی تاسیسات پارس جنوبی، بخشی از این تأسیسات تا پایان امسال عملیاتی شوند.

کد مطلب 6956456
طیبه بیات

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