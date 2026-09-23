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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

۶ ماه ذخیره واکسن در کشور داریم؛ کمبود MRI در ۴ شهرستان مازندران

۶ ماه ذخیره واکسن در کشور داریم؛ کمبود MRI در ۴ شهرستان مازندران

ساری- معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ذخایر واکسن کشور گفت: در حال حاضر ذخیره شش‌ماهه واکسن در کشور وجود دارد و هر استان نیز از ذخیره سه‌ماهه برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح وضعیت بهداشت کشور، بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در نظام سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین و ذخیره‌سازی واکسن اظهار کرد: در چهار ماه گذشته فشار زیادی برای تأمین ذخایر واکسن وارد شد و با اقدامات انجام‌شده، در حال حاضر در سطح کشور ذخیره شش‌ماهه واکسن وجود دارد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: در سطح استان‌ها نیز سه ماه ذخیره واکسن پیش‌بینی شده و در روستاها ذخیره یک‌هفته‌ای وجود دارد تا در صورت بروز اختلال در تأمین یا توزیع، روند واکسیناسیون با مشکل مواجه نشود.

رئیسی همچنین با اشاره به اهمیت پیشگیری در نظام سلامت گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های حوزه سلامت می‌تواند با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد و نباید نگاه نظام سلامت صرفاً بر توسعه خدمات درمانی متمرکز باشد.

وی با اشاره به وضعیت کنترل بیماری‌های واگیر از جمله سرخک، بر ضرورت استمرار برنامه‌های واکسیناسیون و مراقبت‌های بهداشتی تأکید کرد.

پیگیری راه‌اندازی MRI فریدونکنار

صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار گفت: پروژه راه‌اندازی دستگاه MRI در این مرکز درمانی بررسی شد.

وی افزود::شهرستان‌های فریدونکنار، بابلسر، محمودآباد و نور فاقد دستگاه MRI هستند و همین موضوع موجب شده بخشی از بیماران این مناطق برای دریافت خدمات تصویربرداری تخصصی به سایر شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هدف پاسخگویی به این نیاز منطقه‌ای، راه‌اندازی MRI در بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار را دنبال می‌کند و اقدامات اولیه و مقدمات اجرای این طرح انجام شده است.

کد مطلب 6956476

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