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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

دستگیری ۴ شرور راهزن در سمنان؛ اخاذی از اتباع خارجی شگرد متهمان بود

دستگیری ۴ شرور راهزن در سمنان؛ اخاذی از اتباع خارجی شگرد متهمان بود

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری چهار شرور راهزن در محور سمنان به دامغان خبر داد و گفت: اخاذی از خودروی حامل اتباع خارجی، شگرد این متهمان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: ماموران یگان امداد شهر سمنان هنگام گشت و کنترل محور سمنان به دامغان متوجه مورد مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه این مورد مشکوک دو دستگاه خودرو پراید و سمند بودند، اضافه کرد: این دو خودرو در مجموع چهار سرنشین داشتند که هویت آن ها در بررسی تخصصی و هوشمندانه مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید به اینکه همگی این افراد شرور سابقه دار بودند، توضیح داد: با کشف انواع سلاح سرد و سلاح قلابی این متهمان به مقر انتظامی منتقل شدند.

حسینی ادامه داد: در بازجویی این افراد به انجام اخاذی از خودروهای حامل اتباع خارجی در محور سمنان به گرمسار اقرار داشتند.

وی اضافه کرد: پرونده متهمان تکمیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6956484

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